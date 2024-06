“Giselle” volverá a bailar en el Teatro Municipal, con un homenaje a Teresa Capurro

Este domingo a las 19:00, “Giselle” volverá a bailar en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) tras una exitosa temporada. El Ballet Clásico y Moderno Municipal, bajo la dirección de Miguel Bonnín, pondrá nuevamente en escena esta puesta romántica que se desarrolla en dos actos, con música de Adolphe Adam.

La puesta es una reposición coreográfica de Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino, Maia Ayala y Teresa Cassanello, con coreografía de Mario Galizzi después de los originales de Jean Coralfi, Jules Perrot y Marius Petipá. La escenografía corresponde a Tessy Vasconcellos de Careaga y el vestuario es de Ricardo Migliorisi.

En el rol de Giselle estará Macarena Vallejos y Juan José Núñez será el que encarnará a Albrecht. Ricardo Riveros bailará el rol de Hilarión, mientras que Mariela Martínez será la encargada de representar a Mirtha, la reina de las Willis. Sonia Soto será Bathilde.

“Giselle” es una de las obras más importantes del repertorio mundial. Su argumento nació de la inspiración del poeta Théophile Gaultier, quien lo escribió para la bailarina Carlota Grisi a partir de la versión del poeta Heinrich Heine sobre la leyenda alemana de las Willis: espectros de hermosas jóvenes que en la luna llena bailan con sus trajes de novia, coronadas de flores y buscan venganza en su despecho.

La función de este domingo no contará con orquesta en vivo. La misma albergará un homenaje a la maestra Teresa Capurro, ex primera bailarina y ex directora del Ballet Clásico y Moderno Municipal, quien ha formado a varias generaciones de bailarines.

Las entradas están a la venta en Red UTS a G. 50.000. También se pueden adquirir al (0975) 555-209.