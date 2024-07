Los ÚNico’s danzan para liberarse y sanar

En esta temporada presentarán “Piezas de amor”, englobando dos obras. Una es “Grandes historias de amor”, pieza ya presentada por la compañía en la Alianza Francesa y en el Teatro Municipal en el año 2021, contando la historia de varios amores y desamores, en una forma abstracta. Los bailarines son acompañados por un violinista tocando en escena temas emblemáticos y románticos de películas.

Como cierre se dará el estreno mundial de la nueva obra denominada “Vidrios Rotos”, con música de Philip Glass y coreografía del director. Muestra la materialización de nuestras penas, lamentos, rupturas y traumas. El lugar más oscuro y a la vez bello, donde guardamos lo que nos hace más vulnerables. Aprendemos de nuestros desgastes y unimos nuestras piezas.

Pero las inspiraciones fueron naciendo orgánicamente. Entre el año pasado e inicios de este, durante 5 meses Nicolás salió de gira con el Ballet de San Petersburgo de Rusia. Tuvieron 140 funciones en 7 países diferentes. Pero él no veía la hora de aterrizar en Paraguay y abrazar a su compañía. En medio de la vorágine de su llegada, pronto fueron las audiciones para nuevos miembros y el empezar a crear esta nueva propuesta. Todo lo que pasó antes, le sirvió para darse cuenta que este es su lugar en el mundo.

“En medio del viaje me inspiré para hacer “Vidrios rotos”. Era como mi punto de escape ponerme la música e inspirarme, pensar en llegar acá. Eso me hacía muy feliz, saber que iba a volver y que iba a empezar con lo que realmente me gusta hacer que es crear y estar con los chicos de ÚNico’s”, dijo en una entrevista con ABC.

Nicolás, quien es graduado del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón de Buenos Aires y del Ellison Ballet School de Nueva York, y quien pasó también a ser parte de la compañía estable del Sarasota Ballet de Estados Unidos, afirmó que ama el ballet, pero no se quiere limitar a eso.

“Quiero seguir redescubriendo mi parte artística, seguir creando, por eso fue lindo saber que ni bien llegaba ya teníamos la audición y empezábamos los ensayos. Volví a lo que me gusta y me llena. Así me dí cuenta que esto es lo que quiero seguir haciendo, hacer arte acá en Paraguay con ÚNico’s”.

Un proceso sanador

Sobre “Vidrios rotos”, específicamente, profundizó que nació también desde la necesidad de crear para danzar la pieza musical “Tirol Concerto”, de Phillip Glass. “Es para mí una de las piezas más maravillosas que existen de la música clásica contemporánea”, indicó, afirmando también que quería contar lo que inspira la música, que es contínua y no para en 20 minutos.

Acerca de la temática en general de toda esta propuesta, confirmó que “como siempre” con su compañía buscan tocar temas sensibles. Así como lo es el amor en “Grandes historias de amor”, en su caso “Vidrios rotos” habla de los procesos de los duelos.

Pero el director detalló que tocan desde la pérdida física de un ser querido, o de un amor o una amistad que se terminó. “Transitamos diferentes emociones: la negación, la ira, la negociación, depresión y aceptación. Cada sentimiento o emoción está representado por un bailarín solista y el cuerpo de baile, que es bastante importante, grande y fuerte, va recorriendo esas emociones”, explicó.

Asimismo, observó que este ballet, que es abstracto, tuvo un proceso de creación muy “liberador”. “En casa ensayo nos emocionamos muchos. Este año implementamos mucho el hablar con los chicos, le llamamos terapia grupal, entre comillas”, dijo con una sonrisa.

Moreno Cibils destacó que lo más sorpresivo fue como todos se atrevieron a contar lo que sentían, de una forma muy personal. “Incluso tenemos chicos nuevos, y a veces alguien nuevo no tiene tiempo de hacerse conocer o hacer amigos, se ponen introvertidos, pero están hablando, contando que les hace bien venir, la obra, se sienten liberados, es como una emoción grupal. Lo que siempre hablamos es que las energías y emociones se transmiten”, reconoció.

Para él es algo “muy lindo” vivir esto con este proyecto tan personal. “Yo les digo a los chicos: el mayor regalo que se pueden dar es darse cuenta de lo que están pasando, que están sanando o liberando algo en ustedes que tenían por ahí guardado. Para eso bailan, para eso hacen arte, para canalizar y expresar. Estoy seguro que el público también lo va a sentir y se va a emocionar. Para eso estamos, esa es nuestra misión”, confirmó.

El camino correcto

En cuanto a él mismo y mirando atrás por todo lo que pasó, las decisiones que tuvo que tomar, incluso volviendo a Paraguay luego de vivir en el extranjero estando en una compañía profesional, cuando estuvo en Estados Unidos, dijo que pudo darse cuenta que este es el camino.

“Yo decidí volver de Estados Unidos. Fue un proceso muy largo en pandemia, con incertidumbre, por no estar haciendo arte por mucho tiempo. Pero creamos ÚNico’s y fui escalando. Me dí cuenta que estaba en el camino que siempre quise”, reconoció.

Incluso con la gira con el ballet ruso, pensó en volver a salir y seguir una carrera de bailarín. “Pero me faltaba eso que tengo que acá que de verdad me llena, me motiva, me hace querer seguir y seguir y todos los días despertarme con tanta inspiración y decir: hoy veo a los chicos”.

“Mi motivo de vida es ÚNico’s. Desde chiquito siempre quise tener mi compañía, no sabía que la iba a tener de tan joven y estoy agradecido. La carrera del bailarín es muy corta, capaz hubiera pasado por otras cosas como bailarín pero no hubiera pasado por estas cosas que son únicas, maravillosas, con gente tan linda, talentosa, es realmente un regalo enorme y no lo cambiaría por nada. Estoy feliz con mis decisiones”, cerró.

Las funciones serán el 19, 20 y 21 de julio en la Sala Molière de la Alianza Francesa , a las 20:30. Las entradas cuestan G. 110.000. Pueden adquirirse escribiendo al número (0993) 302394 o en boletería.