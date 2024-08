“Los Mosqueteros del Rey”, la obra teatral en la que todo sale mal

El humorista argentino Fredy Villarreal no dudó en aceptar la propuesta de integrar el elenco de “Los Mosqueteros del Rey”, una obra escrita y dirigida por Manuel González Gil que hace tres décadas se constituyó en uno de esos grandes éxitos teatrales de la cartelera de Buenos Aires. “Es una obra que ganó muchos premios, que duró cinco años en cartelera”, rememoró.

Señaló además que ese primer elenco estuvo constituido por Miguel Ángel Solá, Juan Leyrado, Darío Grandinetti y Hugo Arana; y que la puesta fue además distinguida por la Unesco por promover la amistad.

“En la obra seríamos cuatro declamadores que intentan contar la historia de Alejandro Dumas, de los Mosqueteros del Rey: Athos, Aramis, Porthos y D’Artagnan. Pero de los cuatro hay una de las personas que sería como el que va a encabezar el orden de lo que se pudo haber estudiado o no para hacer esa obra, que es Jorge Suárez”, explicó.

Añadió que después están tres personajes, que son los que interpretan junto a Scarpino y Cabré, que “no están tan concentrados y no aprendieron mucho la lección, que se ve que sus ensayos no han sido del todo buenos”. “Entonces lo que termina de ver el público es una cosa que no se puede creer cómo actores de renombre están haciendo semejante papelón”, acotó.

Villarreal afirmó que, sin embargo, se trata de un “desafío actoral porque tenemos que actuar haciendo que nos sale mal y, si nos sale mal, es porque lo estamos haciendo bien”. “Es una contradicción y un desafío actoral muy, muy importante”, añadió.

Comentó que al final, Jorge Suárez pide disculpas al público por el desempeño de sus compañeros en escena.

“Es muy gracioso todo lo que nos pasa, yo tengo un personaje que es muy chupamedias, muy condescendiente del personaje de Suárez y es como que dentro del difícil momento trato de acercarme al que mejor sabe la historia como para esconderme un poco en su conocimiento”, explicó.

Fredy afirmó que su personaje tiene además un problema de dicción que no le permite hilvanar algunas frases como corresponde. Cabré, por su parte, interpreta a un declamador que en vez de estar concentrado en lo que va a decir, está como un espectador pendiente de lo que está pasando y eso le hace olvidad su propia letra.

Nicolás Scarpino encarna a D’Artagnan, uno de los mosqueteros que en la historia de Dumas “entró sobre el final”, según refirió Villarreal. “Era como muy resistido D’Artagnan y nosotros lo hacemos sentir en la obra que no lo queremos incluir”, comentó.

Los números musicales también están presentes en “Los Mosqueteros del Rey”, dijo Fredy y detalló que son seis los cuadros en los que tienen que cantar y bailar, pero tampoco le salen las cosas muy bien.

El actor, conocido por haber encarnado al célebre Figureti en Videomatch, aseguró que tuvieron dos meses intensos de ensayos para poder llevar a escena esta obra, en la que están completamente despojados de escenografía.

“Somos cuatro personas arriba del escenario con cuatro banquitos, no hay nada más, no hay otra escenografía. Y tenemos que recrear pasajes de la época de la guardia negra del cardenal, de los reyes”, añadió.

Del colegio a la calle Corrientes

Fredy Villarreal también comentó acerca del curioso origen que tuvo esta comedia. “Esta obra, el director la escribió para su sobrino, para que la interprete en el colegio. Nació como una obra infantil”, dijo.

De hecho, la puesta se estrenó en 1991 con su elenco original como una obra para niños. “Los productores, sorprendidos gratamente vieron que la afluencia del público no solamente eran niños sino que era gente muy grande que seguía a estos grandes actores. Y le cambiaron el horario, dijeron ‘esto no puede ir a la matiné, tiene que ir en un horario central’ y no pararon de vender entradas”, comentó.

Fredy asegura que es un espectáculo para toda la familia, con un humor “absolutamente blanco”. “Una de las cosas más lindas que nos pasó en estos casi dos años es escuchar las carcajadas de los niños y de las niñas. Los chicos la disfrutan mucho”, acotó.

“Paraguay es mi segundo lugar en el mundo”

El artista argentino, que el año pasado estuvo presentando un espectáculo junto a Gustavo Cabaña, afirmó que Paraguay es su segundo lugar en el mundo, luego de su país natal; y que vino a estas tierras a invertir con amigos.

“Confié mucho en Paraguay, me hice ciudadano paraguayo. Yo amo Paraguay, entonces mis expectativas siempre son muy positivas”, expresó, tras ser consultado acerca de su regreso con este espectáculo.

Funciones y entradas

Las funciones de “Los Mosqueteros del Rey” serán el viernes 13 de septiembre a las 20:30, el sábado 14 a las 20:00 y el domingo 15 a las 19:00.

Las entradas están a la venta en Ticketea y los precios son: Bronce (G. 285.000), VIP Plata (G. 335.000) y VIP Gold (G. 385.000).