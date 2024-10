Martín Bossi busca generar una comunión con el público en “Bossi Live Comedy”

La sala de convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) acogerá desde hoy a “Bossi Live Comedy”, un espectáculo que le ha permitido a Martín Bossi recorrer varios países del mundo.

Lea más: Lady Gaga: Harley Quinn en “Guasón” inspira miedo porque provoca a alguien con locura

El actor y humorista llegó por primera vez a Paraguay y afirmó que está fascinado con nuestro país, al que siempre tuvo muy cercano a través de amigos del colegio y familiares. “Me encanta mirarlos, escucharlos”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bossi afirmó que en este espectáculo el público se encontrará “con una big band de nueve músicos, un showman que entretiene y un show para la familia donde se van a sentir bien”.

Agregó que en esta puesta también apunta a “recuperar las necesidades esenciales, el romanticismo, el amor, la melodía, la verdad como valor”.

“Es un show que recupera, que desafía”, reflexionó el artista. Comentó que, por ejemplo, invita en un momento al público a compartir el silencio y también a generar un abrazo colectivo.

“No es un espectáculo, es una comunión”, remarcó.

En esta puesta en escena Martín Bossi se aleja un poco de aquellos personajes que imitaba en la televisión. “Me alejé mucho del parecerme y empecé a ser”, sostuvo el artista, que tras dejar la pantalla chica se abocó al teatro, a la comedia musical y al cine.

“Hay homenajes, imito, pero en función de una historia. Es un show que tiene que ver con otra cosa”, agregó.

Detalló que en este espectáculo hace stand up, toca el piano, la batería, el saxo, canta, al punto que en cada función pierde un kilo y medio de peso. “¡Y yo que no quería trabajar! Hice todo esto porque no quería trabajar y terminé trabajando peor”, expresó entre risas.

Unas 40 personas moviliza este espectáculo que entre Buenos Aires y Mar del Plata fue visto por más de 200.000 espectadores, además de haber llegado a escenarios de España, Inglatera e Irlanda.

Las funciones en Asunción serán los viernes a las 20:30, los sábados a las 20:00 y los domingos a las 19:00, hasta el próximo 13 de octubre.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios y sectores son: VIP Plata (G. 345.000) y VIP Gold (G. 385.000).