La obra “La boda de Neró y Amelia” busca transmitir un mensaje crudo y real

A veces, un ser nace con las estrellas a su favor: padres amorosos, talentos únicos y popularidad inigualable. Este no es el caso de Neró el mal parido, quien nace en la cueva más oscura y húmeda del inframundo. A pesar de sus intentos por ser reconocido en los círculos del quinto infierno, Neró no logra hacerse notar. Es más, no logra absolutamente nada.

Tras 1.563 años, Neró finalmente comprende que no puede alcanzar su objetivo solo. Con la esperanza de adquirir la tan ansiada popularidad, planea la boda más grande del infierno. Con esta monumental celebración, Nero cree que finalmente podrá contemplar su verdadera majestuosidad.

“La boda de Neró y Amelia” se presenta así como “una experiencia teatral que transportará al espectador al inframundo para vivir una boda de ensueños”, según su creador. “Fantásticamente cruda y real, la obra promete dar al público una experiencia poderosa y visceral”.

Escrita y dirigida por el actor y dramaturgo Erik Gehre, cuenta con un elenco compuesto por David Sosa y Karina Lucarelli. Producida por Mariela Ríos y Paloma Brítez.

La puesta se llevará a cabo en Elfington (Congreso de Colombia 1970 c/ Cnel. Espíritu Aranda, Frente a la Facultad de Derecho UNA), los días 12, 13, 19 y 20 de octubre a las 20:30.

Las entradas están disponibles y cuestan G. 60.000 de forma anticipada. Se pueden adquirir contactando al (0982) 454967. Para socios del Cepate y estudiantes de actuación, cuestan G. 50.000. En puerta pasarán a costar G. 70.000.

Desde la producción indicaron que la obra no es apta para menores de 20 años. La obra aborda temas sensibles como violencia sexual, abuso verbal y psicológico. Se recomienda discreción.