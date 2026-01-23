Fundación Texo amplía el plazo de inscripción para las Clínicas de Arte 2026

La clínica será coordinada de manera presencial por el artista y director artístico de la fundación, Fredi Casco, y propone un proceso de trabajo de dos meses enfocado en la conceptualización, producción y montaje de un proyecto expositivo. Las obras resultantes serán presentadas al público en la sede de la Fundación Texo, ubicada en Paraguarí 852, y el proceso creativo contará con difusión a través de los canales digitales de la institución.

El programa está pensado para artistas visuales individuales o colectivos de hasta cuatro integrantes. Los encuentros de tutoría se realizarán todos los miércoles, de 18:00 a 20:00, desde el 4 de febrero hasta finales de marzo de 2026, en un espacio que será informado oportunamente. Para formar parte de la muestra final, los participantes deberán cumplir con al menos el 80% de asistencia. La clínica es de participación gratuita.

Como parte de la experiencia, la Colección Nasta evaluará la posibilidad de adquirir una o más de las obras producidas durante la clínica, siempre mediante acuerdo previo con los artistas. Se aceptan tanto proyectos en distintas etapas de desarrollo como ideas aún no iniciadas.

La convocatoria cuenta con diez cupos y la postulación se realiza mediante un formulario en línea. Los interesados deberán presentar información personal y de contacto, una biografía breve, statement artístico, descripción detallada del proyecto expositivo, material visual y audiovisual en formato PDF, una propuesta de actividad de mediación con públicos y el portafolio del artista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Clínica de Arte integra los programas #ContarElArte y #MostrarelArte, y es organizada por la Fundación Texo, presentada por la Fundación Itaú y con el apoyo de Texo. Para más información o consultas, se puede escribir a coordinacion@fundaciontexo.org.