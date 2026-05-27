“Mboriahu reko ha Ñandejára” vuelve a escena en dos funciones con carácter solidario

Dos funciones tendrá la comedia “Mboriahu reko ha Ñandejára (Vida de pobre)” este jueves 28 en la sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco). Las funciones, que serán a las 18:30 y 20:30, buscará brindar apoyo al Grupo Real de Teatro, que debe abandonar el local que venía alquilando desde hace 37 años.

La obra, una versión libre adaptada y dirigida por Roger Bernalve, cuenta con un reparto integrado por Eliseo Paniagua, Mariela Cárdenas, Maito López Vega, Lorena Osorio, Misael Camilo, Sandy Molas, Boni Alfonso, Susy Mónica y Andrés Benítez.

La trama sigue a dos hermanos, Luchi Zapatero y Chika, que viven juntos y son de escasos recursos económicos. A pesar de sus limitaciones, Luchi acostumbra a cuidar en su casa a algunas personas marginadas. Chika, en tanto, se pasa quejándose de la pobreza en la que viven y de la constante presencia de personas pobres en su hogar.

Dos hombres desconocidos, que en realidad son Jesucristo y San Pedro, llegan de visita a la casa para conocer a Luchi y premiarlo por su extrema bondad, concediéndole tres deseos.

Se trata de una obra que invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza del ser humano y la lógica del amor, ya que incluso en la pobreza es posible dar y hacer el bien.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acompañando a estas funciones, que se realizarán con el apoyo del Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) y la sala La Correa, también habrá una feria de comidas típicas.

Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 295-492.

El Grupo Real de Teatro llevaba más de tres décadas alquilando un local sobre la calle Roma c/ Colón, en el barrio Carlos Antonio López, el cual debe desalojar próximamente.

La compañía cuenta con 47 años de trayectoria en la escena local y se aboca principalmente al teatro popular paraguayo. En la agrupación han participado figuras como Ramón del Río, Luis D’Oliveira, Katty Pacuá, entre otros.