Cultura
27 de mayo de 2026 a la - 14:12

“Mboriahu reko ha Ñandejára” vuelve a escena en dos funciones con carácter solidario

Seis actores sonríen en disfraces coloridos, incluyendo sombreros y gafas, en un ambiente festivo y acogedor.
Integrantes del elenco de la obra "Mboriahu reko ha Ñandejára", que se presentará en escena de la mano del Grupo Real de Teatro.Gentileza

La obra teatral “Mboriahu reko ha Ñandejára (Vida de pobre)” volverá a escena este jueves en la sala La Correa. La puesta, adaptada y dirigida por Roger Bernalve, se presentará en dos funciones en el marco de una jornada de apoyo al Grupo Real de Teatro.

Por ABC Color

Dos funciones tendrá la comedia “Mboriahu reko ha Ñandejára (Vida de pobre)” este jueves 28 en la sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco). Las funciones, que serán a las 18:30 y 20:30, buscará brindar apoyo al Grupo Real de Teatro, que debe abandonar el local que venía alquilando desde hace 37 años.

La obra, una versión libre adaptada y dirigida por Roger Bernalve, cuenta con un reparto integrado por Eliseo Paniagua, Mariela Cárdenas, Maito López Vega, Lorena Osorio, Misael Camilo, Sandy Molas, Boni Alfonso, Susy Mónica y Andrés Benítez.

La trama sigue a dos hermanos, Luchi Zapatero y Chika, que viven juntos y son de escasos recursos económicos. A pesar de sus limitaciones, Luchi acostumbra a cuidar en su casa a algunas personas marginadas. Chika, en tanto, se pasa quejándose de la pobreza en la que viven y de la constante presencia de personas pobres en su hogar.

Dos hombres desconocidos, que en realidad son Jesucristo y San Pedro, llegan de visita a la casa para conocer a Luchi y premiarlo por su extrema bondad, concediéndole tres deseos.

Grupo de nueve personas vestidas de manera colorida, algunas riendo, en un ambiente festivo durante la promoción de una comedia.
"Mboriahu reko ha Ñandejára" invitará a reír y a reflexionar.

Se trata de una obra que invita a reflexionar sobre la verdadera riqueza del ser humano y la lógica del amor, ya que incluso en la pobreza es posible dar y hacer el bien.

Acompañando a estas funciones, que se realizarán con el apoyo del Centro Paraguayo de Teatro (Cepate) y la sala La Correa, también habrá una feria de comidas típicas.

Las entradas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 295-492.

El Grupo Real de Teatro llevaba más de tres décadas alquilando un local sobre la calle Roma c/ Colón, en el barrio Carlos Antonio López, el cual debe desalojar próximamente.

La compañía cuenta con 47 años de trayectoria en la escena local y se aboca principalmente al teatro popular paraguayo. En la agrupación han participado figuras como Ramón del Río, Luis D’Oliveira, Katty Pacuá, entre otros.