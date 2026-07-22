Así es el Jata’i, el sombrero que los artesanos quieren que tenga protección intelectual

Los artesanos de la localidad de Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, dieron un paso histórico al presentar oficialmente ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) la solicitud para obtener la protección intelectual del tradicional Sombrero de Jata’i, mediante la figura de la denominación de origen.

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La iniciativa pretende resguardar una de las expresiones artesanales más representativas del departamento de Ñeembucú, reconocida por su valor histórico, cultural y económico.

Sombrero de Jata’i, patrimonio cultural

El Sombrero de Jata’i fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura mediante la Resolución N.º 821/2022.

Esta artesanía se elabora casi exclusivamente en la comunidad de Teniente Sánchez, ubicada a unos 60 kilómetros de Pilar.

Se confecciona con fibras naturales extraídas de las hojas de la palmera de Jata’i, especie que crece de forma silvestre en los médanos arenosos de la zona. El tejido requiere paciencia, destreza y técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

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El abogado Jorge Gutiérrez, quien acompaña el proceso, explicó que la solicitud tiene como objetivo proteger los conocimientos ancestrales y la identidad de los artesanos locales.

“Estamos dando inicio al proceso de solicitud de protección intelectual de nuestro producto estrella: el tradicional Sombrero de Jata’i, ante la DINAPI”, expresó.

Por su parte, Cristian Ríos, presidente de la Asociación de Artesanos San Sebastián, señaló que actualmente son 16 los artesanos asociados que mantienen viva esta tradición.

Indicó que las técnicas y métodos de elaboración fueron heredados de antiguos pobladores y conservados mediante la transmisión oral y la práctica familiar.

Con la conformación oficial del Comité de Promoción de la denominación de origen “Sombrero Jata’i de Teniente Sánchez – Villalbín”, los artesanos iniciaron formalmente el camino para obtener el reconocimiento legal que protegerá el producto frente a imitaciones y contribuirá a posicionar en mercados nacionales e internacionales.

Según Gutiérrez, la iniciativa contó con el respaldo del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón(ANR) del intendente interino de Villalbín, Sergio López (ANR) y del presidente de la Asociación de Artesanos, Cristian Ríos.

Durante la presentación también participaron Mirta Cárdenas, en representación de la DINAPI, y Wilfrido Santacruz, por la Gobernación de Ñeembucú.

Una tradición nacida en la escuela y preservada por las familias

La historia del Sombrero de Jata’i como patrimonio artesanal de Teniente Sánchez se remonta a 1955, cuando el docente don Ciriaco Saucedo impulsó la enseñanza de esta técnica como trabajo manual en la Escuela Perpetuo del Socorro N.º 2166.

Cada viernes, el maestro dedicaba las clases a enseñar a sus alumnos el proceso de elaboración del sombrero, sembrando una tradición que con el tiempo se extendió a toda la comunidad.

Gracias a esa labor educativa, el conocimiento pasó de generación en generación y hoy continúa vigente entre los artesanos de la localidad.

Doña Juana Bautista Marín y don Santo Flores desempeñaron un papel fundamental en la preservación de esta expresión cultural, al transmitir el oficio a sus hijos y nietos, contribuyendo a mantener viva una tradición que hoy constituye uno de los principales símbolos de identidad de Ñeembucú.

La obtención de la Denominación de Origen representa un paso trascendental para proteger, valorizar y promocionar el Sombrero de Jata’i, una artesanía que sintetiza el saber popular, la identidad cultural y el esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres que han convertido este tejido en un orgullo del departamento.