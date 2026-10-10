Comic Con Paraguay 2026: evento abre sus puertas con mucho público y proyecta edición para 2027

La Comic Con Paraguay 2026 ya está habilitada con una gran concurrencia en el Centro de Convenciones Mariscal. El evento se lleva a cabo hasta mañana domingo, de 14:00 a 22:00, con una diversa agenda de actividades.

En el salón principal está montado el escenario donde se desarrollan los shows, desfiles y paneles con los artistas invitados de esta edición como el actor estadounidense Robert Capron, conocido por la serie de películas “El diario de Greg”; y los actores argentinos Diego Vicos y Brian Caruso, de la serie “Cebollitas”.

Igualmente están reconocidos actores de doblaje como Juan Carlos Tinoco, quien presta su voz a Dwayne “La Roca” Johnson, a Jiren, de Dragon Ball; y al perro Brian Griffin, de la serie animada Padre de familia.

Octavio Rojas, la voz detrás de personajes como Smithers (Los Simpsons), Héctor Rivera (Coco) y All Might (My Hero Academy); y Alberto Bernal, el actor que hace el doblaje de Tom Holland en Spiderman, Asta de Blackcover o Hinata de Haikyuu; también están entre los invitados internacionales de esta edición de la Comic Con Paraguay.

Además de tomarse fotos y firmar autógrafos, los invitados internacionales protagonizarán varios paneles dentro de esta Comic Con Paraguay. Los horarios de hoy serán los siguientes:

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18:20 Robert Capron

18:55 Alberto Bernal

19:25 Octavio Rojas

20:45 Juan Carlos Tinoco

21:20 Brian Caruso y Diego Vicos - Cebollitas

En la jornada de mañana domingo 11, los paneles con los invitados internacionales serán en los siguientes horarios:

15:40 Brian Caruso y Diego Vicos - Cebollitas

16:15 Alberto Bernal

16:45 Octavio Rojas

17:45 Robert Capron

20:30 Juan Carlos Tinoco

En el segundo piso del Centro de Convenciones Mariscal se encuentra una feria con varios emprendedores y tiendas que ofrecen remeras, stickers, muñecos y mucho más relacionado al cómic, el manga, el animé y también el K-Pop.

En tanto, en el área de estacionamiento está ubicado el Paraguay Gaming Party, un espacio dedicado a los videojuegos con propuestas que van desde la realidad virtual (VR), a videojuegos retro como el Nintendo 64, que se juega en antiguos televisores de tubo de rayos catódicos.

A un costado del salón está el Artist Alley, la galería de artistas en la que se encuentran diversos ilustradores nacionales, algunos de ellos ofreciendo sus libros de cómics. En este sitio también estará la historietista alemana Mia Oberländer, otra de las invitadas especiales de esta Comic Con Paraguay.

En un espacio, la organización a cargo de FananPy, habilitó una exhibición dedicada al reconocido guionista paraguayo Robin Wood, la cual recorre su vida y su trayectoria.

Emmanuel Gehrmann, uno de los organizadores de la Comic Con Paraguay, afirmó que están muy felices con la respuesta del público a esta actividad que regresa luego de cuatro años.

“Acabamos de abrir puertas y ya tenemos una fila larguísima de gente entrando. Para nosotros ya es un éxito, estamos viendo cómo los fans están viniendo”, expresó.

Agregó que están teniendo comunidades de cosplayers que vinieron de Posadas, de Foz de Iguazú, de Encarnación, coleccionistas que vinieron del Chaco. “Esto es una locura. Es un evento que para nosotros va a ser histórico”, remarcó.

Gehrmann comentó que ya en la previa vendieron más de 4.000 entradas, por lo que esperan que la concurrencia durante el fin de semana sea aún mayor, llegando a alrededor de 5.000 o 6.000 personas.

Comic Con Paraguay: un evento que “lleva muchas voluntades”

Tras la primera Comic Con Paraguay realizada en 2022, el evento regresó con todo en este año y ya proyecta una siguiente edición para 2027. Según anticiparon en el acto de apertura, la fecha prevista para el próximo año se dará a conocer mañana en el cierre.

“Lleva muchas voluntades. No solamente nuestras, que las nuestras están. Pero lleva muchas voluntades de que marcas confíen en nosotros, de que comunidades confíen en nosotros. Por eso nos llevó tanto tiempo volver a hacer una actividad así”, añadió Gehrmann.

El organizador solamente aconsejó al asistente a la Comic Con Paraguay “que venga a divertirse”. “Qué venga a encontrar su niño interior o su fan de ahora, porque no solamente es nostalgia, también es innovación. No hay límites de edad, es para toda la familia”, acotó.

Comic Con Paraguay: horarios, entradas y consejos para el Cosplay

La Comic Con Paraguay 2026 estará habilitada este sábado 10 y domingo 11 de 14:00 a 22:00. El acceso general al Centro de Convenciones Mariscal es por la esquina de J. Eulogio Estigarribia y San Roque González. A unos metros, sobre la calle J. Eulogio Estigarribia, está un acceso exclusivo para los que tienen entradas VIPs.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea. Los precios son los siguientes:

Generales: G. 135.000 (por día) y G. 250.000 (combo de dos días).

VIP: G. 280.000 (por día) y G. 540.000 (combo dos días). Acceso preferencial y beneficios VIP por jornada. Incluye mejor ubicación frente al escenario y merch de regalo.

Menores de edad: Gratis hasta 8 años cumplidos, acompañados por un adulto responsable con entrada. A partir de los 9 años abonan entrada.

Paraguay Gaming Party: G. 135.000 (por día) y G. 250.000 (combo dos días).

En el marco de esta Comic Con Paraguay también se pueden encontrar cosplay de diversos personajes. Desde la organización instaron a pedir permiso al acercarse a una de estas personas.

“El traje no equivale a consentimiento: tocar a una persona, invadir su espacio o tomar fotos/videos sin su permiso está terminantemente prohibido”, indicaron.

Elementos permitidos y prohibidos en la Comic Con Paraguay 2026

El acceso a la Comic Con Paraguay se realiza únicamente con una entrada válida. Los menores deben contar con supervisión de un adulto y cédula de identidad en mano. Hay una revisión previa al ingreso.

Está permitido el acceso de cámaras y teléfonos celulares, mochilas y bolsos medianos, accesorios de cosplay seguros, cargadores portátiles, y equipos de tereré (previa verificación).

Está prohibido el ingreso con armas reales o de metal, objetos punzocortantes, pirotecnia, alimentos o bebidas externas, equipos de dron sin autorización, aerosoles o pinturas y sustancias ilegales.

Desde la organización también remarcaron que “cualquier conducta o situación que vulnere las normas, altere el orden o signifique un riesgo para la seguridad del público, staff o invitados, derivará en el retiro inmediato del recinto sin derecho a reembolso”.

“Solicitamos la colaboración de todos para dar aviso al personal ante cualquier incidente y contribuir al normal desarrollo de las actividades”, subrayaron.