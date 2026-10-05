Comic Con Paraguay 2026: agenda completa de actividades, invitados y entradas

La Comic Con Paraguay será este fin de semana, buscando reunir a los fanáticos de los cómics, el animé, la cultura pop y más en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González). El evento es organizado por FananPy Producciones.

El evento comenzará el viernes 9 con una alfombra roja en la que estarán presentes los invitados especiales de esta edición: el actor estadounidense Robert Capron, conocido por su trabajo en las películas “El diario de Greg”; y los actores argentinos Brian Caruso y Diego Vicos, Gamuza y El Colo de “Cebollitas”.

También estarán presentes en este evento los actores internacionales de doblaje Alberto Bernal, Octavio Rojas y Juan Carlos Tinoco.

Las jornadas abiertas al público serán el sábado 10 y domingo 11 de 14:00 a 22:00, con una variada agenda de actividades que incluye paneles, shows y desfiles.

Uno de los sectores centrales de la Comic Con será el Artist Alley Internacional, donde estará la artista alemana Mia Oberländer y exponentes locales de la historieta, la ilustración y la narrativa gráfica.

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El listado de artistas locales está conformado por:

Kike Olmedo

Roberto Goiriz

Caló

Leda Sostoa

Vidal González

Sigfrancis

Hérib Godoy

Jotart

Diego Arrúa

Andrés Peralta

Valeria López

Manzaniyah

Cielo Caballero

Ale Espinosa

Ana Torres L.

Omar Sanabria

Gustavo Báez Rolón

Andrés Colmán Gutiérrez

Alicia García

Nabetse Zitro

Marco Cáceres

Leo Amarilla

Airel Goiriz

Magalí Bado

Naiara Rodríguez

Andrés Martínez

Nill Strokes

Miguel Silva

Gian Jung

Películas paraguayas presentarán sus avances en la Comic Con Paraguay

En el marco de la Comic Con Paraguay también se presentarán los avances de dos películas paraguayas que están en etapa de postproducción: “La casa angosta”, de Armando Aquino y Hernán Moyano; y “Buscando al señor de la noche”, de Juan Manuel Salinas.

El sábado a las 20:00 estará el equipo de “La casa angosta” ofreciendo detalles de este thriller gótico protagonizado por Lizzie Gómez, Diro Romero, Natalia Cálcena, Matías Miranda, Lía Love, Alejandra Cabral Valinotti y Alberto Jara.

En tanto, el domingo a las 20:00 se presentará un avance de “Buscando al señor de la noche”, con la presencia de su director y parte del elenco.

La película de suspenso y terror contará con las actuaciones de Majo Cabrera, Rafael Alfaro, Maco Cacavelos, Héctor Silva, Martín Oviedo, Sara Álvarez, Amada Gómez, Diego González, Juanse Buzó, Víctor Sosa Traverzzi, Raúl Daumas, Ariell López y Lali González.

Videojuegos, Cosplay, K-Pop y más en la Comic Con Paraguay

Paraguay Gaming Party se denomina el espacio de la Comic Con Paraguay que estará dedicado a los videojuegos. Según detallaron los organizadores, en este sector se podrán encontrar:

Torneos oficiales de eSports

Estaciones de juego equipadas con computadoras y consolas de última generación.

Simuladores de conducción y tecnología de Realidad Virtual (VR).

Área de Mobile Gaming

Un sector Retro Gaming con clásicos inolvidables

El Cosplay también será parte de este evento, con un espacio donde se podrán encontrar sets fotográficos y desfiles de cosplayers.

El K-Pop igualmente estará presente en esta Comic Con Paraguay con un show que se realizará domingo a las 21:00.

Entradas para la Comic Con Paraguay: cuánto cuestan y dónde se consiguen

Las entradas para la Comic Con Paraguay están a la venta en Ticketea. Las diferentes opciones son: