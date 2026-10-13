Embajada Argentina en Paraguay ofrece jornada de puertas abiertas: fecha y cómo participar

El emblemático edificio de la Embajada Argentina en Paraguay, situado entre las avenidas España y Perú, ofrecerá este miércoles 14 de octubre una actividad denominada “Embajada abierta”. Será de 8:30 a 15:30, con cupos limitados y agendamiento previo.

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Durante esta jornada, según detallaron desde la embajada, vecinos, familias, estudiantes y público en general podrán ingresar a conocer los jardines y la historia de esta sede diplomática.

“El predio cuenta con aproximadamente 6.800 metros cuadrados de jardines y más de 300 especies florales y forestales, además de árboles de gran porte y una cascada que forma parte de un entorno natural reconocido como uno de los pulmones verdes del barrio”, destacaron.

Comentaron además que durante el recorrido, “los visitantes podrán conocer algunos aspectos de la historia del inmueble, su arquitectura y el vínculo histórico entre la Argentina y el Paraguay”.

En este sentido, señalaron que el predio donde está asentado la embajada fue donado por el Gobierno paraguayo a la República Argentina mediante la Ley N.º 1007, del 23 de agosto de 1928, con el propósito de que allí se construyera la entonces Legación de la República Argentina en Paraguay.

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El actual edificio fue inaugurado oficialmente el 22 de diciembre de 1988. El conjunto comprende las áreas de Cancillería, Cultura, y la residencia del Embajador, integradas en distintas construcciones y niveles dentro de un amplio entorno natural.

¿Cómo participar de “Embajada Abierta”?

Los interesados en participar de esta actividad denominada “Embajada Abierta” se pueden agendar previamente a través del (021) 212-321, en el horario de 8:30 a 15:30.

A lo largo de la jornada recibirán a distintos grupos de visitantes, pero se requiere del agendamiento previo para participar.