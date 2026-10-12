Los Nocheros vuelven a Paraguay: Rubén Ehizaguirre habla de estas cuatro décadas de éxitos

“Estamos contentos de que esta gira de los 40 años llegue a Paraguay”, expresa Rubén Ehizaguirre al conversar con ABC a través de una videollamada. El cantante, que hoy conforma Los Nocheros con Mario y Álvaro Teruel, señala además que “no ha sido fácil resumir 40 años en dos horas”.

La agrupación estará en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay y también encabezará el Festival de la Raza en la ciudad de Villarrica.

“Con los muchachos nos hemos visto en dificultades porque, gracias a Dios, somos una banda en la que no tenemos problemas para armar un repertorio. Tenemos problemas cuando tenemos que sacar canciones del repertorio”, comenta Ehizaguirre.

Agrega que “tenemos tantas, gracias a Dios, que han quedado en la memoria y en el corazón de la gente”.

Éxitos como Entre la tierra y el cielo, No saber de ti, Roja Boca, Yo te recuerdo, han posicionado a la agrupación en varios países de Latinoamérica, con su característica fusión entre folclore y música romántica, así como con sus notables arreglos vocales.

En cuanto a los shows que ofrecerán en Paraguay, Ehizaguirre anticipa que será un recorrido desde los primeros momentos hasta lo último que vienen haciendo con Los Nocheros. “Estos feats, comunicaciones que se dan con los artistas nuevos que no son del mismo palo, del mismo género que uno, pero que te acercan mucho a las generaciones nuevas”, detalla.

“Es un recorrido así, completito, de punta a punta”, acota.

Entre algunas de esas colaboraciones nuevas están Como antes, que grabaron junto con Rodrigo Tapari y Juan Portella; Procuro olvidarte, junto a Valen, Rocío Quiroz y Nicole Fernández; y Escalera, con Los Tabaleros.

A lo largo de estas cuatro décadas la agrupación atravesó algunos cambios de integrantes y también la evolución que ha tenido la industria musical. En este sentido, el cantante afirma que para ellos estos 40 años no se les han hecho pesados.

“No ha sido una mochila pesada, para nada. La hemos pasado realmente muy bien, la seguimos pasando muy bien. Han sido 40 años que han pasado rapidísimo, quizás por el mismo vértigo de la banda ¿no? Por todas las cosas que nos han pasado”, asegura.

Añade que “este ha sido realmente un camino livianito, de muchísimo disfrute”. “Ha sido bárbaro, muy ameno, siempre de gira en gira, visitando gente, haciendo amigos y lo seguimos haciendo de la misma manera porque esto lo hemos comenzado así”, acota.

Ehizaguirre asegura que Los Nocheros tuvo sus inicios con las ganas de cantar y lo siguen haciendo de la misma manera. “La música y las cosas que nos han ido pasando con la música nos han ido poniendo cosas en el camino. Nosotros seguimos como si fuera el primer día, con más ganas que nunca”, subraya.

Sostiene que lo de los cambios en las bandas son cosas naturales, pero que siempre ha habido una muy buena comunicación con quienes han sido parte de Los Nocheros. “Seguimos reuniéndonos, compartiendo momentos, comidas, asados, música. Gracias a Dios la amistad no se pierde”, indica.

Los Nocheros cantan al Paraguay

En el año 2011, junto con ABC, se realizó la publicación del álbum Los Nocheros cantan al Paraguay. El material reúne 13 canciones que fueron registradas en vivo durante un concierto en el Teatro Municipal de Asunción acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), bajo la dirección del maestro Luis Szarán.

Rubén Ehizaguirre recuerda con mucho cariño este material y asegura que “ha sido hermoso recrear semejantes canciones que son íconos del Paraguay y hacerlo con músicos del Paraguay”. “Realmente ha sido hermoso”, remarca.

Añade que es muy probable que estas canciones no sean parte de este show por los 40 años ya que no han tenido el tiempo de incluirlas. No obstante, expresa la alegría que les da cantar música paraguaya y destaca que en Salta hay colonias paraguayas tremendamente grandes. “Estamos totalmente emparentados”, destaca.

A lo largo de estas cuatro décadas, Los Nocheros se han ganado el respeto y la admiración de grandes artistas como Juan Gabriel, Horacio Guarany y Rubén Rada.

El año pasado, la agrupación estrenó “El amor es un viento que regresa”, una canción inédita que Guarany había compuesto para el grupo. Por su parte, Rada envió composiciones suyas a Los Nocheros.

Al respecto, Ehizaguirre afirma que “son mimos que autores de semejante categoría, de semejante calibre, se preocupen en hacer una canción para uno”.

“Más allá de compartir con ellos, de haber comenzado siendo ídolos de nosotros, siguen siendo ídolos, aunque ya no estén ahora en vida, pero los hemos tenido de compañeros los últimos tiempos, hemos compartido escenario y un montón de cosas. Y que nos hayan escrito canciones para nosotros es algo espectacular, lo hemos disfrutado muchísimo”, agrega.

La asignatura pendiente de Los Nocheros

Al cumplir los 40 años de carrera, Ehizaguirre afirma que no hay nada pendiente pero esperan que la música los “siga sorprendiendo” y “mostrando los caminos” por los que deben ir, como ha sido en estas cuatro décadas.

“Cuando comenzamos no habíamos pensado en grabar un disco, ni en hacer un video, ni en hacer los estadios que hemos hecho, ni en cantar en los lugares y en los países del mundo en los que hemos cantado. Ha sido la música la que nos ha llevado por ahí”, reflexiona.

Añade que seguirán dejándose sorprender y maravillarse con cada cosa, cada paso que les va presentando esta carrera.

El cantante asegura además que, pese a los años que llevan juntos, siempre hay una preparación antes de interpretar las canciones y realizar los arreglos vocales que caracterizan a Los Nocheros.

“Siempre laburamos al límite de los momentos en los que estamos nosotros, cada uno de los integrantes. Siempre estamos pendientes de cosas nuevas, de sonidos nuevos que podamos incluir sonoramente o estéticamente a la banda”, detalla.

Agrega que siempre están atentos a las novedades que hay en la industria musical y si son aplicables a la propuesta del grupo.

Finalmente, Ehizaguirre agradece a Paraguay porque ha sido uno de los primeros países en recibir a Los Nocheros con los brazos abiertos. “La invitación está hecha ya para que nos encontremos ahí en el teatro y podamos compartir un poco todas estas canciones que nos conectan desde hace tanto tiempo”, remarca.

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Los Nocheros - 40 años El Show