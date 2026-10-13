Cultura
13 de octubre de 2026 - 17:12

“Oveja Negra”: una comedia dramática sobre las diferencias y los vínculos

Seis mujeres sonrientes, destacando sus diferentes estilos de cabello y vestimenta, posan juntas en un fondo claro.
Foto grupal con las actrices, directora y equipo de realización de la obra "Oveja Negra".Gentileza

La obra escrita y dirigida por Nataly Valenzuela, protagonizada por Ana Banks y Violeta Balbuena, se estrenará este miércoles 14 de octubre, a las 20:00, en La Correíta de Sala La Correa.

Por ABC Color
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Cristina cree en Dios y está decidida a vivir su fe sin renunciar al amor. Valeria, en cambio, es atea, defiende su soltería y evita las relaciones que amenazan con volverse demasiado serias. Aunque tienen formas distintas de entender la vida, ambas comparten un departamento y una amistad que pondrá a prueba sus propias contradicciones. Esta es la premisa de “Oveja Negra”, una comedia dramática escrita y dirigida por Nataly Valenzuela.

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Protagonizada por Ana Banks y Violeta Balbuena, la obra sitúa a sus personajes en medio de las tensiones de la convivencia. El calor de Asunción, una tormenta y los cortes de luz conforman el escenario en el que una discusión cotidiana comienza a revelar asuntos más profundos.

Entre el tereré, las velas y los comentarios sin filtro, Cristina y Valeria se enfrentan a sus diferencias en torno a la religión, el amor y las expectativas sociales. La familia, el miedo al compromiso y el peso de las opiniones ajenas también atraviesan una relación en la que el afecto convive con la capacidad de hacerse daño.

Seis mujeres sonrientes en interior sencillo, algunas con cabello rizado y vestido negro, sosteniendo figuras en sus manos.
“Oveja Negra” llega a escena con una historia sobre la fe, el amor y la convivencia.

Con diálogos cargados de ironía y situaciones cotidianas, “Oveja Negra” aborda las distintas maneras de creer, amar y relacionarse, así como las dificultades que surgen cuando las decisiones personales se apartan de lo que los demás esperan. La historia propone una mirada sobre los vínculos entre personas que, pese a sus diferencias, encuentran en la amistad un espacio para confrontarse y acompañarse.

La producción está a cargo de E’Ana Productora, con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). La asistencia de dirección es de Barby Coronel, mientras que la dirección de arte corresponde a E’Ana Productora. El diseño de arte y gráfico está a cargo de Ara Balbuena.

El estreno será este miércoles 14 de octubre, a las 20:00, en La Correíta de Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco). Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000, con una promoción de dos por G. 120.000. Para informes y reservas, está habilitado el número (0991)166-694.