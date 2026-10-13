“Oveja Negra”: una comedia dramática sobre las diferencias y los vínculos

Cristina cree en Dios y está decidida a vivir su fe sin renunciar al amor. Valeria, en cambio, es atea, defiende su soltería y evita las relaciones que amenazan con volverse demasiado serias. Aunque tienen formas distintas de entender la vida, ambas comparten un departamento y una amistad que pondrá a prueba sus propias contradicciones. Esta es la premisa de “Oveja Negra”, una comedia dramática escrita y dirigida por Nataly Valenzuela.

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Protagonizada por Ana Banks y Violeta Balbuena, la obra sitúa a sus personajes en medio de las tensiones de la convivencia. El calor de Asunción, una tormenta y los cortes de luz conforman el escenario en el que una discusión cotidiana comienza a revelar asuntos más profundos.

Entre el tereré, las velas y los comentarios sin filtro, Cristina y Valeria se enfrentan a sus diferencias en torno a la religión, el amor y las expectativas sociales. La familia, el miedo al compromiso y el peso de las opiniones ajenas también atraviesan una relación en la que el afecto convive con la capacidad de hacerse daño.

Con diálogos cargados de ironía y situaciones cotidianas, “Oveja Negra” aborda las distintas maneras de creer, amar y relacionarse, así como las dificultades que surgen cuando las decisiones personales se apartan de lo que los demás esperan. La historia propone una mirada sobre los vínculos entre personas que, pese a sus diferencias, encuentran en la amistad un espacio para confrontarse y acompañarse.

La producción está a cargo de E’Ana Productora, con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). La asistencia de dirección es de Barby Coronel, mientras que la dirección de arte corresponde a E’Ana Productora. El diseño de arte y gráfico está a cargo de Ara Balbuena.

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El estreno será este miércoles 14 de octubre, a las 20:00, en La Correíta de Sala La Correa (General Díaz entre Hernandarias y Don Bosco). Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000, con una promoción de dos por G. 120.000. Para informes y reservas, está habilitado el número (0991)166-694.