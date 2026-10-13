Hugo Gamarra presenta una investigación sobre Roa Bastos y el séptimo arte

El libro “Augusto Roa Bastos y el Cine – Rescate histórico. Tomo I”, del cineasta, escritor, investigador y docente Hugo Gamarra Etcheverry, será presentado públicamente este miércoles 14 de octubre, a las 18:00, en el auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos, ubicado en la Costanera, en las calles Río Ypané y Río Aquidabán.

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La presentación estará a cargo de Marco Augusto Ferreira, autor paraguayo y director de la Biblioteca Nacional. La publicación es impulsada por Ara Films Producciones y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y la Biblioteca del Congreso de la Nación Augusto Roa Bastos.

Décadas de investigación sobre Roa Bastos y el cine

El origen de esta obra se remonta a 1990, cuando se realizó el primer homenaje dedicado a Augusto Roa Bastos como guionista, en el marco del festival de cine de la Fundación Cinemateca del Paraguay. A partir de aquella iniciativa, Gamarra desarrolló durante décadas una investigación sobre la relación del escritor con el cine, que pudo culminar dos años atrás.

Con 280 páginas, fotografías en color y blanco y negro, ilustraciones y gráficos, el volumen explora el significado del séptimo arte en la vida del autor de “Yo el Supremo”, sus vínculos con el mundo cinematográfico y las conexiones entre su producción literaria y su trayectoria como guionista.

La investigación también se nutre del conocimiento de Gamarra sobre el cine y la literatura de Roa Bastos, así como de la amistad que ambos mantuvieron. Esa relación hizo posible la película documental “El portón de los sueños” (1994-1998), dirigida por Gamarra e interpretada y narrada por el propio escritor paraguayo.

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El proceso contó con aportes del Fondo Nacional de Cultura (Fondec) y del Fondo Municipal para la Investigación de las Artes y la Cultura (Focma), además del apoyo académico del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y la cooperación de la Fundación Augusto Roa Bastos, la Fundación Cinemateca del Paraguay y otras instituciones y personas de distintos países. La publicación del libro recibió finalmente el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Literatura, imagen y memoria cultural

En el prólogo del libro, Natalia Fuster, directora ejecutiva del INAP, destaca el análisis de los recursos cinematográficos presentes en obras de Roa Bastos como “El trueno entre las hojas”, “Hijo de hombre” y “Yo el Supremo”. Según señala, el escritor no solo construía historias, sino que también las imaginaba de una manera profundamente visual.

Por su parte, Mirta Roa, directora de la Fundación Augusto Roa Bastos, firma el texto de presentación titulado “Cine, memoria y literatura”. Allí plantea que la relación del escritor con el cine es una faceta menos conocida de su trayectoria y que el libro contribuye a iluminar ese territorio.

La publicación propone así una aproximación a Augusto Roa Bastos que amplía la mirada sobre su legado, al explorar cómo las imágenes, el movimiento, el encuadre, el silencio y el montaje dialogan con su universo literario.