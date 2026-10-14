Demetrio Ortiz y su faceta como dramaturgo: rescatan una obra inédita escrita en guaraní

Una faceta menos conocida de Demetrio Ortiz, la de dramaturgo en lengua guaraní, sale a la luz con la publicación de “Anivéna karaikuéra, ñane retã rayhupápe – ¡Basta, señores! por amor a nuestra patria". El libro será lanzado con un acto en la Biblioteca “Augusto Roa Bastos” de la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamin Constant), este jueves 15 de octubre a las 19:00.

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Escrita en tres actos, la obra sitúa su historia en el Paraguay de mediados del siglo XX y retrata a una familia humilde afectada por la violencia política y las consecuencias de la Guerra Civil de 1947.

Según la información difundida por la Editorial Rosalba, el libreto fue escrito en Buenos Aires en 1953, pero su origen se remonta a un poema en guaraní que Ortiz compuso un año antes. La creación estuvo inspirada en los relatos de su esposa, Élida Maidana, acerca de familias paraguayas que quedaron involucradas en aquel conflicto y que posteriormente se vieron obligadas a emigrar.

En la pieza teatral, el autor de las guaranias “Mis noches sin ti” y “Recuerdo de Ypacaraí”, transforma esas experiencias en una reflexión sobre el país, el abuso del poder y el sufrimiento de los sectores más vulnerables. El texto también plantea un llamado a la unidad nacional y a la superación de las divisiones políticas.

Demetrio Ortiz y su libreto teatral en guaraní

La historia del libreto tuvo un primer reconocimiento en 1953, cuando la Asociación de Artistas Paraguayos en Argentina (ADAPA) convocó a un concurso de obras teatrales inéditas en guaraní. Aunque algunos integrantes del jurado cuestionaron la experiencia de Ortiz como dramaturgo, el músico decidió participar. Ante las preguntas sobre su formación teatral, respondió: “No, no he estudiado, pero el drama lo llevo en el alma, y tengo derecho a concursar”.

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Durante la presentación de la obra ante el jurado, Ortiz leyó los parlamentos correspondientes a los once personajes y, al terminar el tercer acto, recitó el poema que había inspirado la pieza. Finalmente, el libreto resultó ganador del certamen.

La obra llegó a escena el 10 de septiembre de 1956, en el Teatro Apolo de Buenos Aires, bajo la dirección de César De Brix y con la participación de artistas paraguayos. Su estreno estuvo ligado a la experiencia del exilio de numerosos compatriotas en Argentina, en un contexto marcado por las circunstancias sociales, económicas y políticas de la época.

La primera edición del texto en formato de libro representa una oportunidad para acercarse a una parte menos difundida de la trayectoria de Ortiz y recuperar un testimonio artístico sobre uno de los períodos más dolorosos de la historia paraguaya.

La edición estuvo a cargo de María Esperanza Ortiz Maidana, hija del compositor y titular de la Fundación Demetrio Ortiz, quien asumió la tarea de recopilar la obra y preparar su publicación. La presentación estará a su cargo, en compañía de la actriz Clotilde Cabral.

La iniciativa fue impulsada por la Editorial Rosalba con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), con el propósito de acercar este material a lectores, investigadores y nuevas generaciones.