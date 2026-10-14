“Dispositivos Vinculados” sube a escena con funciones en Casa Sigilos

¿Qué ocurre con los vínculos humanos cuando las pantallas desaparecen? Esa es la pregunta que plantea “Dispositivos Vinculados”, una obra teatral que explora la fragilidad de las relaciones humanas en un contexto marcado por la hiperconexión virtual y la necesidad de recuperar el contacto real.

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La propuesta de Sigilos Teatro Experimental es el resultado de un proceso de laboratorio denominado SIGILAB. La puesta se desarrolla como una experiencia escénica itinerante y aborda las formas en que las personas se relacionan en un entorno atravesado por las pantallas.

La idea y dirección de la obra son de Julio Romero, con la codirección de Natalia Tibiletti. El elenco está integrado por Sol Mazacote, Grecia Fernández, Ovidio Cabrera, Rafael Cantalppi, Anchi Flores, Claudio Orrego y Tibiletti. La producción general corresponde a Sigilos Teatro Experimental y Magin Pereira.

“Dispositivos Vinculados”: funciones y entradas

Las funciones serán este jueves 15 y viernes 16 de octubre, a las 20:30, y el domingo 18, a las 20:00. Las presentaciones se realizan en Casa Sigilos, ubicada sobre Palma 751, en el edificio del Union Club, en el Centro Histórico de Asunción.

Las entradas cuestan G. 85.000 para la Comunidad Sigilos y G. 100.000 para el público general. El aforo es limitado, por lo que se pueden realizar consultas y reservas al teléfono (0991) 801-889.

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Más información se encuentra disponible en la cuenta de Instagram de Sigilos Teatro Experimental, @sigilosteatroexperimental.