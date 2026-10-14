“Ecos de la Loma Tarumá”: danza, música e historia en un punto emblemático de Asunción

El espacio cultural Punto Divertido (México e/ Rodríguez de Francia y República de Colombia) albergará este viernes 16 al encuentro cultural “Ecos de la Loma Tarumá”. Será a partir de las 18:00, con acceso libre y gratuito.

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Este evento apunta a revivir la memoria y el patrimonio histórico local, a través de una propuesta integral que incluirá a varias expresiones artísticas.

El encuentro arrancará con una visita guiada por la histórica casona, donde los visitantes podrán sumergirse en los relatos del pasado, a partir de la exposición de Celeste Galeano.

Al finalizar el recorrido se presentarán el Ballet Municipal de Limpio y los exponentes del Conservatorio Municipal de Limpio “Sonidos de Tapua”, quienes ofrecerán un repertorio de danzas y música tradicional paraguaya.

La Loma Tarumá es una de las 7 colinas de la ciudad de Asunción y alberga diversas historias que datan desde el siglo XIX. Una de ellas tiene que ver con el baile que se realizaba cada 24 de septiembre, en honor a la Virgen de la Merced.