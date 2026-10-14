Cultura
14 de octubre de 2026 - 16:38

“Ecos de la Loma Tarumá”: danza, música e historia en un punto emblemático de Asunción

El Centro Cultural Punto Divertido.
El espacio cultural Punto Divertido albergará a este evento denominado "Ecos de la Loma Tarumá".

“Ecos de la Loma Tarumá” se denomina el evento cultural que se realizará este viernes 16 en el espacio cultural Punto Divertido, ubicado en la emblemática Loma Tarumá. Danza, música y más serán parte de este encuentro que busca celebrar el patrimonio local.

Por ABC Color
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El espacio cultural Punto Divertido (México e/ Rodríguez de Francia y República de Colombia) albergará este viernes 16 al encuentro cultural “Ecos de la Loma Tarumá”. Será a partir de las 18:00, con acceso libre y gratuito.

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Este evento apunta a revivir la memoria y el patrimonio histórico local, a través de una propuesta integral que incluirá a varias expresiones artísticas.

El encuentro arrancará con una visita guiada por la histórica casona, donde los visitantes podrán sumergirse en los relatos del pasado, a partir de la exposición de Celeste Galeano.

Al finalizar el recorrido se presentarán el Ballet Municipal de Limpio y los exponentes del Conservatorio Municipal de Limpio “Sonidos de Tapua”, quienes ofrecerán un repertorio de danzas y música tradicional paraguaya.

La Loma Tarumá es una de las 7 colinas de la ciudad de Asunción y alberga diversas historias que datan desde el siglo XIX. Una de ellas tiene que ver con el baile que se realizaba cada 24 de septiembre, en honor a la Virgen de la Merced.