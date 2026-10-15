Organizaciones culturales piden a la SNC mayor participación en la organización del MICSUR

Gremios, gestores y consejeros del Consejo Nacional de Cultura (Concultura) en los sectores Audiovisual, Artes Visuales, Afrodescendiente, Cultura Viva Comunitaria, Danza y Teatro emitieron un comunicado conjunto solicitando una mayor apertura y diálogo por parte de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

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En dicho comunicado expresaron su “profunda preocupación y enérgico rechazo ante la sistemática exclusión de la sociedad civil por parte de la SNC en las decisiones estratégicas, la planificación presupuestaria y la representación internacional del sector”.

Señalaron que la SNC “ha provocado una ruptura unilateral en las mesas de trabajo para el MICSUR”. “Tras haber convocado a los distintos sectores para articular propuestas y metodologías, bastó una sola reunión -donde se plantearon desacuerdos legítimos y observaciones críticas para mejorar el proceso- para que las convocatorias se suspendieran de manera intempestiva”, añade el comunicado.

“Pretender castigar la disidencia de criterios cancelando el diálogo es una postura pueril que impide un relacionamiento maduro, sincero y sin extorsiones. Si el costo de ejercer una mirada crítica es la cancelación, el costo político lo pagará una gestión que está de paso, mientras que las organizaciones permanecen”, agrega.

El comunicado señala que a esto “se suma el incumplimiento explícito de los acuerdos alcanzados”. “Durante ese primer encuentro de trabajo para el MICSUR, se acordó que la selección de las personas coordinadoras sectoriales se realizaría de forma articulada entre la SNC y las organizaciones representativas. Pese a ello, la SNC procedió a designar dichos roles de manera discrecional”, detalla.

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Reconoce además que la SNC “posee atribuciones ejecutivas para tales designaciones”, pero señala que “pasar por alto los acuerdos consensuados atenta contra la confianza, y le resta legitimidad a la delegación paraguaya”.

El comunicado señala que lo ocurrido con MICSUR “no es un hecho aislado, sino la confirmación de una práctica recurrente de desatención, instrumentalización y desprecio al diálogo institucional”.

“La SNC insiste en una política de puertas cerradas que se viene manifestando en diversas instancias clave de la política pública. Muestra de esto es la marginación de las organizaciones culturales que integran el Consejo Nacional de Cultura (CONCULTURA) de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027″, subraya el texto.

Sostiene además que “dejar al principal órgano consultivo y de participación ciudadana fuera del debate presupuestario contraviene el espíritu de la Ley Nacional de Cultura y debilita severamente la gobernanza democrática”.

En este sentido, las diecisiete organizaciones que firmaron el comunicado buscan alertar a la ciudadanía que “el sector cultural organizado se encuentra hoy excluido de las decisiones que marcan el rumbo económico y político de la cultura en el país”.

“Los espacios de participación inicialmente habilitados para simular legitimidad no se traducen en una incidencia efectiva de las organizaciones en los momentos decisivos”, agregan.

Sostienen que “las plataformas internacionales y los recursos públicos no pueden gestionarse como feudos burocráticos; son herramientas colectivas que deben construirse con y para los y las creadoras, y gestores y gestoras que sostienen el entramado cultural día a día”.

Las tres exigencias de la organizaciones culturales a la SNC

A partir de todo lo expuesto, las organizaciones y gestores culturales presentaron tres exigencias a la Secretaría Nacional de Cultura. Estas son:

La reactivación e institucionalización del diálogo en CONCULTURA, garantizando la participación efectiva de las organizaciones en la revisión y debate del Presupuesto Cultural 2027.

Transparencia activa y criterios públicos en el manejo presupuestario, las designaciones de representatividad y los mecanismos de selección para eventos nacionales e internacionales.

El fin de las prácticas discrecionales y punitivas ante la postulación de posturas críticas por parte de los colectivos culturales.

Finalmente, en el comunicado las organizaciones y gestores señalan su compromiso ineludible con el desarrollo cultural del país. “Aclaramos que la colaboración solo es posible en un marco de respeto, transparencia, rigor institucional y horizontalidad. La cultura no se impone: se dialoga, se construye y se defiende colectivamente.”, acotaron.

El comunicado está firmado por:

Centro Paraguayo de Teatro – CEPATE

Asociación de Documentalistas del Paraguay – DOCPY

Unión de Actores del Paraguay – UAP

Colectivo Impulsor de Cultura Viva Comunitaria

Asociación de guionistas y Dramaturgos del Paraguay – Kuatia

Asociación Cultural Crear en Libertad – ACCEL

Asociación de Compositores de Música para el Audiovisual- ACOMA

Asociación de Payasos y Afines Sonriendo en Paraguay – APASEP

Artistas Visuales del Paraguay Asociados – AVISPA

Asociación Grupo Tradicional Kamba Cua – Sector Afrodescendientes

Cámara del Libro Asunción-Paraguay – CLAP

Cámara Paraguaya del Libro - CAPEL

Red EsCuCHA

La Chispa Cultural

Obradora Cultural

Consejo Paraguayo de la Danza

Escritoras Paraguayas Asociadas - EPA

Cámara Paraguaya del Libro “Ruy Díaz de Guzmán”– CPL

También suscriben este comunicado los consejeros de Concultura: