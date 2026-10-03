MICSUR 2026 en Paraguay: qué es, quiénes participan y convocatorias abiertas

El MICSUR, el Mercado de Industrias Culturales del Sur, tendrá por primera vez a Paraguay como sede, tras haberse realizado por primera vez en el año 2014. Del 19 al 22 de noviembre, el Centro Cultural del Puerto de Asunción será el epicentro de este gran encuentro de las industrias culturales de Sudamérica.

El Lic. Guillermo Ortiz, director general de la Dirección General de Comunicación Estratégica de la Secretaría Nacional de Cultura, conversó con ABC y brindó detalles acerca de este evento que reunirá a representantes de 11 sectores de las industrias creativas.

“Es un evento que se viene realizando hace varios años, se hace cada 2 años y esto se enmarca dentro de lo que es el Mercosur Cultural”, comentó.

Agregó que la idea de MICSUR “es potenciar a la región en cuanto a las industrias culturales” y a todos los sectores que la conforman. “Es un espacio de intercambio, tanto de bienes como servicios, también un intercambio de contactos, de espacios de creación”, indicó.

Ortiz remarcó que todas las industrias culturales tienen un “valor simbólico” más allá de una “cuestión productiva o de ingreso de recursos”. En esta edición de MICSUR 2026 los sectores creativos que participarán son:

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Artes Escénicas

Audiovisual

Música

Editorial

Artes Visuales y Diseño

Arquitectura

Videojuegos

Diseño de moda

Artesanía

Cultura viva comunitaria

Arte indígena

Rondas de vinculación: una de las principales actividades del MICSUR 2026

“Una de las principales actividades y la que más se reconoce dentro del mercado son las Rondas de Negocios, pero nosotros cambiamos un poquito el concepto a Rondas de Vinculación ¿Por qué? Porque normalmente no se cierran exactamente los negocios en ese momento", comentó Ortiz.

Añadió que si bien el objetivo es que se puedan establecer negocios, estas rondas sirven generalmente como un espacio de networking.

“Hay también esta cuestión multisectorial. Por ejemplo, nos comentaban en mercados similares que se cerraron negocios entre personas que hacen videojuegos con personas que hacen diseño de indumentaria”, detalló.

Ortiz señaló que se realiza una evaluación de cómo llegan estas personas al mercado y cómo las mismas van haciendo negocios en el tiempo, como unos tres meses después y en adelante.

Showcases, pitching y desfiles, las otras actividades que forman parte de MICSUR

El MICSUR consta además de Showcases, que son pequeñas muestras de unos 15 minutos, que se realizan especialmente en los sectores de Artes Escénicas, que incluye danza, teatro y circo, y en Música.

“Van presentándose frente a los compradores que son a nivel internacional, que vienen de los diferentes países y también algunos que son extra región”, detalló Ortiz.

Agregó que para esta edición de MICSUR están esperando delegaciones de los demás socios del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay; y de los países asociados como Chile, Bolivia, Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.

“Van a ser varias las delegaciones que van a venir, en diferentes cantidades también y estas delegaciones traen compradores y vendedores”, acotó Ortiz.

Señaló que otra de las actividades de MICSUR son los Pitching, donde cada uno de los participantes comenta su proyecto, por ejemplo una película o un videojuego, ante un auditorio.

“Luego tenemos el Desfile de Modas que es súper importante y que está muy enlazado, especialmente en las últimas ediciones, con los diferentes sectores. Ves como una cuestión escenográfica, ves que se conecta con la música, con el audiovisual y, obviamente, las estrellas que son las indumentarias”, agregó.

Ortiz afirmó que el desfile será uno de los eventos centrales de MICSUR, pero que aún están definiendo las fechas y organizando la agenda de todas las actividades.

¿Cómo puedo participar de MICSUR 2026?: convocatorias y requisitos

El Lic. Guillermo Ortiz explicó que para participar de MICSUR hay que contar con un producto vinculado a estas industrias culturales y lo que se busca es que “sean personas que están formalizadas u organizadas, que tengan ese potencial productivo para que puedan interconectar a nivel región”.

“Muchas veces se apunta al norte global, pero esta es una apuesta por el desarrollo desde el sur global y de lo que podemos hacer a través de la cultura con los otros países”, acotó.

Ortiz aconsejó a los que están interesados en participar de las convocatorias de MICSUR a organizarse en cuanto a las propuestas que tienen.

“Muchas veces hay varios artistas o productores que tienen ya varias propuestas, pero no lo tienen como sistematizado. También en el proceso, entre la selección y cuando llega el día del evento, van a haber unas capacitaciones que se van a realizar”, añadió.

En este sentido, Ortiz remarcó que quieren preparar a la delegación que estará representando a Paraguay en este evento para que el intercambio sea lo más efectivo posible.

Actualmente están abiertas las convocatorias para las Rondas de Vinculación, también para los Showcases y el Desfile de Modas. La convocatoria de Pitching se hará a través de un llamado específico y toda la información, así como formularios para participar están disponibles en este enlace.

La sede principal de MICSUR 2026 y una conexión con el centro histórico de Asunción

El Centro Cultural del Puerto será la sede principal del MICSUR Paraguay 2026 y, según indicó Ortiz, están también generando alianzas con otros espacios para albergar a actividades relacionadas al evento.

“Queremos centrarnos un poco en lo que es el Centro Histórico de Asunción”, señaló Ortiz y recordó también el vínculo histórico que tiene el Puerto de Asunción con la conexión hacia otros mercados a partir del río.

Ortiz señaló que MICSUR 2026 contará con algunas actividades abiertas a la ciudadanía y, a diferencia de otras ediciones, buscarán contar con actividades formativas abiertas a todo público, pero con un registro previo.

Los compradores extra región del MICSUR

Además de las delegaciones de los 10 países del Mercosur, se espera que esta edición de MICSUR cuente con compradores extra región. Al respecto, Ortiz señaló que están esperando a “grandes compradores a nivel internacional, inclusive bastante conocidos”.

Entre estos compradores podrían estar plataformas de streaming, festivales, ferias de libro, etc. En este sentido, Ortiz remarcó que muchas veces los compradores no adquieren un producto como una obra de teatro o un libreto, pero sí un servicio o también se pueden generar vínculos para establecer un trabajo en residencia.

Paraguay, una curiosidad para varios sectores de las industrias culturales

“Nosotros sentimos de que realmente hay demasiada expectativa. En muchos sectores somos una curiosidad, somos algo exótico”, señaló Ortiz en cuanto a las expectativas que hay a nivel regional sobre este MICSUR Paraguay.

Agregó que “hay una curiosidad por ver lo que ofrece Paraguay y no solamente al Mercosur, sino también al mundo”.

Recordó la experiencia que tuvo el año pasado en MIC Br, que se realizó el año pasado en Fortaleza, Brasil, donde presentó un panel acerca de este evento.

“Hubo un montón de asistencia con gente preguntando cómo se maneja Paraguay en cuanto a política pública para estos sectores. Entonces están muy interesados, no solamente en cuanto a mercado, sino también a nivel institucional y de las cooperaciones”, comentó.

Indicó que esperan que esta convocatoria llegue a la mayor cantidad de personas y que se puedan seleccionar los mejores perfiles. “Si bien no todos van a poder ingresar a las Rondas de Vinculación, sí van a haber diferentes formas de participar”, expresó.

MICSUR 2026 y actividades paralelas por los 20 años de la Secretaría Nacional de Cultura

El MICSUR Paraguay 2026 se hará en el marco de la celebración de los años de creación de la Secretaría Nacional de Cultura.

En forma paralela al MICSUR también se llevarán a cabo en el Mercado Audiovisual Entre Fronteras y el Foro Iberoamericano Marca País, por lo que Ortiz anticipó que “va a ser una semana muy potente”.

La Ley N° 3051/06 Nacional de Cultura fue promulgada el 22 de noviembre del año 2006.