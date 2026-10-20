“Micro-Pedras” propone dos obras breves en Chinchilla Bar

La propuesta de Las Pedras Teatro reúne las piezas “Hong Kong” y “Bebas”, que se desarrollan en simultáneo y ofrecen distintas historias en un formato de corta duración, con cercanía entre los intérpretes y el público.

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“Hong Kong”, escrita y dirigida por Gerardo Báez, aborda el reencuentro inesperado de Ricardo y Esteban, dos exparejas que se enfrentan a una situación que, aunque parece sencilla, comienza a despertar preguntas difíciles de responder. La obra cuenta con las actuaciones de Báez y Edu Closs.

Por su parte, “Bebas”, escrita y dirigida por Ferchi, reúne a dos amigas en una habitación, donde una conversación entre ellas abre espacio a las confidencias y a aquello que no siempre se muestra ante los demás. La pieza cuenta con las actuaciones de Ferchi, Stella Martínez y Jackie Neuman. La dirección creativa también está a cargo de Ferchi, mientras que el vestuario es de Gabriela Da Cunha.

Ambas obras son producidas por Las Pedras Teatro, compañía independiente que impulsa proyectos escénicos propios. La fotografía de las dos propuestas corresponde a Luis Acosta Facci.

Las funciones serán los días 21, 24 y 25 de octubre, y 28 y 31 de octubre y 1 de noviembre, con horarios de inicio a las 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 23:00. Las presentaciones se realizarán en Chinchilla Bar, ubicado sobre 25 de Mayo entre Vicepresidente Sánchez.

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Las entradas cuestan G. 50.000 para una obra y G. 65.000 para una obra con trago. La opción para ver las dos obras con trago incluido tiene un costo de G. 120.000.