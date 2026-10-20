Cultura
20 de octubre de 2026 - 14:06

“Micro-Pedras” propone dos obras breves en Chinchilla Bar

Gerardo Báez sonriente en traje oscuro y Edu Closs serio en camiseta oscura, posando con fondo naranja en Chinchilla Bar.
“Hong Kong”. La obra escrita y dirigida por Gerardo Báez forma parte del ciclo de teatro breve “Micro-Pedras”, con actuaciones de Báez y Edu Closs.Gentileza

El ciclo de teatro breve “Micro-Pedras” presentará dos obras de 20 minutos en Chinchilla Bar, en Asunción, con funciones programadas entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre.

Por ABC Color
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La propuesta de Las Pedras Teatro reúne las piezas “Hong Kong” y “Bebas”, que se desarrollan en simultáneo y ofrecen distintas historias en un formato de corta duración, con cercanía entre los intérpretes y el público.

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“Hong Kong”, escrita y dirigida por Gerardo Báez, aborda el reencuentro inesperado de Ricardo y Esteban, dos exparejas que se enfrentan a una situación que, aunque parece sencilla, comienza a despertar preguntas difíciles de responder. La obra cuenta con las actuaciones de Báez y Edu Closs.

Por su parte, “Bebas”, escrita y dirigida por Ferchi, reúne a dos amigas en una habitación, donde una conversación entre ellas abre espacio a las confidencias y a aquello que no siempre se muestra ante los demás. La pieza cuenta con las actuaciones de Ferchi, Stella Martínez y Jackie Neuman. La dirección creativa también está a cargo de Ferchi, mientras que el vestuario es de Gabriela Da Cunha.

Dos mujeres, una con vestido blanco y otra en blusa negra, lucen relajadas en un ambiente artístico, mirando a la cámara.
“Bebas”. La pieza escrita y dirigida por Ferchi integra el ciclo “Micro-Pedras”, con actuaciones de Ferchi, Stella Martínez y Jackie Neuman.

Ambas obras son producidas por Las Pedras Teatro, compañía independiente que impulsa proyectos escénicos propios. La fotografía de las dos propuestas corresponde a Luis Acosta Facci.

Las funciones serán los días 21, 24 y 25 de octubre, y 28 y 31 de octubre y 1 de noviembre, con horarios de inicio a las 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 y 23:00. Las presentaciones se realizarán en Chinchilla Bar, ubicado sobre 25 de Mayo entre Vicepresidente Sánchez.

Las entradas cuestan G. 50.000 para una obra y G. 65.000 para una obra con trago. La opción para ver las dos obras con trago incluido tiene un costo de G. 120.000.