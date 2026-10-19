MbarakaTrío lanzará un disco dedicado a la obra de Agustín Barrios

MbarakaTrío presentará este martes 20 de octubre su nuevo álbum, “Mangoré sin fronteras”, una producción dedicada a la obra del compositor y guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios Mangoré. El concierto de lanzamiento será a las 20:00 en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil (Eligio Ayala c/ Perú), en Asunción, con acceso libre y gratuito, sujeto a la capacidad del lugar.

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Integrado por Rodrigo Benítez Vargas, José Carlos Cabrera y Favio Rodríguez, el ensamble desarrolla desde 2013 una propuesta centrada en las posibilidades de la guitarra clásica interpretada por tres instrumentos. Su repertorio combina la tradición paraguaya con expresiones musicales de otros países latinoamericanos.

En su nueva producción, los músicos trabajan sobre composiciones de Barrios mediante arreglos concebidos para tres guitarras. Según explica el comunicado del grupo, la propuesta busca generar un diálogo entre los instrumentos, con intercambios de roles y nuevas posibilidades sonoras, manteniendo la esencia de las obras originales.

El resultado es un recorrido por la música de uno de los grandes compositores e intérpretes paraguayos, abordada desde la identidad artística de MbarakaTrío y desde una mirada contemporánea sobre su legado.

El proyecto tuvo presentaciones internacionales durante 2026, con actividades en Ecuador, Costa Rica y El Salvador. En esos países, Mbaraka Trío realizó conciertos, conferencias y clases magistrales dedicadas a la vida y la obra de Mangoré, además de abordar aspectos de su lenguaje musical.

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De acuerdo con el comunicado, la iniciativa apunta a acercar la música de Barrios a nuevos públicos no solamente desde el escenario, sino también a través de la reflexión, la investigación y la formación musical.

“Mangoré sin fronteras” es el tercer álbum del ensamble, que anteriormente publicó “En el Paraná” (2015) y “Ahendú nde sapukái” (2022). La nueva producción se realiza en alianza con la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de la Embajada de Brasil.

El concierto de lanzamiento será este martes 20 de octubre, a las 20:00, en el Teatro Tom Jobim de la Embajada de Brasil. La entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo.