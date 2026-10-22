Espacio E presenta dos noches de danza contemporánea en el CCPA

El programa incluirá “La cabina”, del chileno Mauro Barahona, una obra que combina danza y teatro para explorar un futuro distópico en el que la tecnología amenaza con borrar las fronteras entre lo humano y lo artificial. La propuesta, que aborda la posibilidad de que la humanidad pierda el control sobre sus propias creaciones, se presentará en ambas jornadas.

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La programación del viernes se abrirá con “Emimbi”, obra dirigida por Paz Oviedo y con coreografía de Robson Maia. La pieza propone una reflexión sobre la pérdida de conexión con uno mismo y con los demás cuando dejamos de escucharnos.

El sábado será el turno de “Código Abierto”, una creación surgida del laboratorio de Espacio E que aborda la identidad desde un cruce interdisciplinario entre programación, movimiento corporal, textos y sonidos. La obra cuenta con dirección de Edith Correa, composición musical de José Ariel Ramírez y participación de la artista transdisciplinar Melina Ruiz Díaz.

El ciclo cuenta con el apoyo del CCPA y tendrá lugar en el Teatro de las Américas (José Berges 297 e/ Brasil y EE.UU.), con funciones a las 20:00. Entradas a G. 60.000 en venta a través de Tuti.