Nihon Matsuri 2026: agenda y qué dice la organización ante el pronóstico de lluvias

Con una amplia agenda de actividades, el Nihon Matsuri 2026 se llevará a cabo hoy de 16:00 a 23:00 en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), ubicado sobre la autopista Ñu Guazú. El evento es organizado por la Asociación Japonesa de Asunción (AJA) y la Comisión Organizadora de los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay.

Esta edición del Nihon Matsuri estará enmarcada en la celebración de las nueve décadas de presencia de migración japonesa en Paraguay y apunta a reunir a unas 15.000 personas, según destacó la organización del evento.

Más de 80 stands de gastronomía e indumentaria serán parte de esta actividad, que marcará además el debut en nuestro país del grupo musical japonés Hanafugetsu. El trío está conformado por Yuko Suzuhana, cantante y pianista; Daisuke Kaminaga, intérprete de shakuhachi, la tradicional flauta japonesa, y Kiyoshi Ibukuro, reconocido ejecutante de koto.

Los tres músicos formaron parte de Wagakki Band, una agrupación que fusiona instrumentos tradicionales japoneses con rock.

Desde Japón también llegó para esta fiesta Yoshiaki Okawa, intérprete de koto originario de Fukushima.

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Los tradicionales tambores japoneses estarán presentes en escena de la mano de Japan Bunka Taiko.

Kosei Yosakoi Paraguay presentará una coreografía de yosakoi, estilo que combina movimientos tradicionales con elementos contemporáneos. La agrupación también entregará medallas a los mejores bailarines.

El repertorio de danza incluirá el Bon Odori, acompañado por “Arigatō, Yvy Porã”, una canción creada por Purahéi Soul con motivo del 90.º aniversario de la inmigración japonesa en Paraguay, cuyo título significa “Gracias, Tierra Hermosa”.

También se presentarán propuestas como Dancing Hero, Bling-Bang-Bang-Born, Tankoubushi y Giza Giza haato.

En cuanto a la gastronomía, el evento ofrecerá opciones como ramen, yakisoba, yakitori, okonomiyaki, sushi, takoyaki, gyoza, karaage, harumaki, onigiri y obento, además de dulces típicos.

El cronograma de actividades de Nihon Matsuri 2026

15:00 Apertura de portones

16:00 Apertura de stands gastronómicos y comerciales

17:00 Calil - Philótes en vivo

17:30 Presentación artística de Sansa Odori

17:50 Procesión de Mikoshi & Mini Mikoshi

18:05 Concierto de Koto - Okawa Yoshiaki

18:35 Espectáculo de tambores japoneses - Japan Bunka Taiko

18:55 Danza tradicional japonesa - Bon Odori

19:15 Concierto especial - Hanafugetsu

19:45 Procesión de Mikoshi & Mini Mikoshi

20:00 Ceremonia oficial de apertura

20:15 Presentación artística de Awa Odori

20:25 Espectáculo de danza Japonesa, grupo Kosei - Yosakoi

20:45 Danza tradicional japonesa - Bon Odori

21:15 Concierto de Koto - Okawa Yoshiaki

21:45 Espectáculo de tambores japoneses - Japan Bunka Taiko

22:05 Espectáculo de danza japonesa - Bon Odori

22:30 Concierto especial - Hanafugetsu

23:00 Clausura del festival y espectáculo de fuegos artificiales

¿Qué pasa si llueve? Esto dice la organización del Nihon Matsuri 2026

La organización del Nihon Matsuri 2026 emitió un comunicado señalando que ante el pronóstico de posibles lluvias, están atentos a las condiciones meteorológicas y evaluando la situación.

“Este año contamos con la participación especial de artistas que viajaron exclusivamente desde Japón para acompañarnos en esta celebración tan importante”, detalla el texto.

Añade que, por este motivo, la intención de la organización es “mantener la realización del Nihon Matsuri 2026, agotando todas las posibilidades para que el evento pueda desarrollarse según lo previsto”.

Señalaron además que cualquier novedad o modificación será informada por sus canales oficiales, como la cuenta de Instagram @aja.nihon_matsuri. “Agradecemos su comprensión y esperamos poder disfrutar juntos de esta gran celebración de la cultura japonesa”, concluye el texto.

Entradas, basura cero y otros tips para asistir al festival

Desde hace varios años, el Nihon Matsuri implementa una iniciativa denominada Basura cero para favorecer el cuidado ambiental. En este sentido, la organización invita a los asistentes a depositar su basura en los contenedores dispuestos para el efecto en la sede del evento.

Por seguridad, la organización también detalló que no estará permitido el ingreso al predio del COP con: mascotas, vasos de vidrio, termos grandes, bicicletas, motocicletas, y el uso de drones no autorizados.

Las entradas para el Nihon Matsuri están a la venta en Tuti a G. 25.000 y en puerta costarán G. 50.000. El estacionamiento en el predio del COP cuesta G. 50.000. Los niños menores de 10 años, los adultos mayores de 75 años y los cosplayers tienen entrada gratuita.

El Nihon Matsuri fue declarado de interés nacional y cultural por la Cámara de Senadores y la Secretaría Nacional de Turismo. El evento cuenta con el apoyo de Embajada del Japón, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y empresas, instituciones y organizaciones de la colectividad japonesa y nikkei