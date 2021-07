Harry Potter cumple 20 años de magia

Es casi seguro que Joanne Kathleen Rowling no habría creído en 1996 -cuando debió recurrir a ayudas sociales para sobrevivir- que la magia de “El niño que vivió” (primer capítulo del primer libro “Harry Potter y la piedra Filosofal”) que había ideado y que había sido rechazado por una decena de editoriales, justo diez años después -en 2006- le significaría el título de mejor escritora británica viva y, mucho menos, que otros diez años después y un poco más, su fortuna estaría estimada en 650 millones de libras (US$ 825 millones, 740 millones de euros), según la lista de los más ricos del Sunday Times. Hoy por hoy, ha vendido más de 450 millones de copias en todo el mundo en 79 idiomas y 200 países.

La primera edición del primer volumen tuvo una tirada de 1.000 ejemplares -convertidos hoy en tesoros para los coleccionistas- y le valió a J.K. Rowling un contrato de 1.500 libras (US$1.900, 1.700 euros).

Según datos del sitio www.statisticbrain.com de setiembre de 2016, las películas recaudaron US$ 7.200 millones (6.450 millones de euros), los libros US$ 7.700 millones (6.900 millones de euros) y los productos derivados US$ 7.300 millones (6.500 millones de euros).

Es así que de una idea nacida en un viaje en tren a su creación en un pequeño café en Edimburgo, Harry Potter y la Piedra Filosofal comenzó un fenómeno global y le siguieron siete novelas más, inspiró una franquicia de cine importante, una fascinante producción teatral, varios parques temáticos, un recorrido turístico en Escocia, una exposición permanente en Londres e innumerables objetos de marketing sobre el joven mago; además, claro, de cautivar a lectores de todas las edades durante veinte años.

Nacida en 1990 en la imaginación de la escritora durante un viaje en tren entre Mánchester y Londres, la saga narra las peripecias de un aprendiz de mago llamado Harry Potter y de sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger en el colegio de magos y hechiceros “Hogwarts”, dirigido por Albus Dumbledore. La principal intriga de la historia gira en torno al combate de Harry contra Lord Voldemort, un mago malvado que busca la inmortalidad y que asesinó a los padres del muchacho e intentó hacer lo mismo con él, pero una magia antigua que aplicó su madre, con base en el amor maternal, lo protegió, dejándole la tan conocida cicatriz en forma de rayo en la frente. La autora publica siete volúmenes entre 1997 y 2007 y cada uno de ellos transcurre durante un curso escolar.

La historia empieza en el verano de 1991, cuando Harry Potter recibe la invitación para ingresar en el colegio de Hogwarts.

Se trata, por orden de aparición, de: “Harry Potter y la piedra filosofal”, “Harry Potter y la cámara secreta” , “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, “Harry Potter y el cáliz de fuego”, “Harry Potter y la Orden del Fénix”, “Harry Potter y el misterio del príncipe”, “Harry Potter y las reliquias de la muerte”.

Si bien hay siete libros, se hicieron ocho películas, porque el último volumen se dividió en dos filmes. Los dos primeros los dirigió Chris Columbus, el tercero el mexicano Alfonso Cuarón, el cuarto Mike Newell y los cuatro últimos David Yates.

La obra teatral Harry Potter y el niño maldito” ("Harry Potter and the Cursed Child") consta de dos actos de aproximadamente dos horas y media cada uno, pensados para verse el mismo día, y está centrada en uno de los hijos de Harry.

Desde el primer capítulo del primer libro Harry Potter y la piedra filosofal hasta el último capítulo del séptimo libro, J.K. Rowling, ha dejado un legado de frases que han conmovido a los seguidores de la saga y que son muy aplicables -aunque fueron dichos en el mundo mágico- a la vida real. Aquí dejamos una recopilación de algunas:

- “Son nuestras decisiones, Harry, las que muestran lo que podemos llegar a ser. Mucho más que nuestras propias habilidades”.

- “Luego de haber amado tan profundamente, aunque la persona que nos amó se haya ido, nos dará protección para siempre”.

- “Si deseas ver la grandeza real de un hombre, observa la forma en que trata a sus inferiores, no a sus iguales”.

-“La felicidad puede ser hallada incluso en los momentos más oscuros, si uno sólo recuerda encender la luz”.

-“Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de remediarlo”.

-“No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, pero sobre todo, de aquellos que viven sin amor”.

-"Por supuesto, está pasando en tu mente, Harry, pero ¿por qué iba a significar eso que no es real?".

Hoy, a 20 años de aquel 26 de junio de 1997, los fanáticos de todo el mundo pueden acceder a la web www.harrypotter20.com y participar de varios juegos y concursos en honor al mago, al que pocos pueden comparársele en popularidad. En redes sociales utilizan el hashtag #HarryPotter20