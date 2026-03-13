Capturan a Sebastián Marset en Bolivia

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Rachid, detalló que recibieron la información de sus pares de Bolivia sobre la captura de Sebastián Marset antes de las 7:00 de este viernes y en estos instantes está recibiendo en tiempo real las actualizaciones.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, detalló en ABC Cardinal.

El ministro Enrique Riera informó en el mismo sentido que su par boliviano, el Ministro de Seguridad Marco Antonio Oviedo también le confirmó la captura esta mañana.

Por su parte, el director de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia indicó a ABC Color que Marset fue capturado en este operativo desarrollado en la zona del barrio Las Palmas (Santa Cruz).

De la misma manera, el diario El Deber de Bolivia también indicó que fuentes allegados a la investigación confirmaron la captura en contacto con dicho medio.

Desde hace varias semanas, las autoridades bolivianas piden ayuda para localizar al presunto líder narco uruguayo que lleva años escondido en varios países del mundo.

Cerca de las 6:30, la criminóloga boliviana Gabriela Reyes fue de las primeras en informar inicialmente que “tienen al uruguayo”. Veinte minutos después, informó con certeza: “Cayó Marset. Mucha gente debe estar muy preocupada. Solo era cuestión de voluntad política. Muy bien por Rodrigo Paz”.

Autoridades policiales de Bolivia informan que realizarán una conferencia de prensa al mediodía para brindar más detalles. La información y los detalles se manejan con mucho hermetismo por precaución.

Desde el medio de prensa El Deber detallan además que en total hay varias personas aprehendidas, entre ellas varios venezolanos. A estas horas, continúa el acordonamiento de varias calles alrededor de la vivienda allanada, ubicada en pleno mercado.

Los vecinos tienen la indicación de no salir de sus casas y uno de ellos contó a El Deber que escuchó cuando alteaban al líder narco: “Escuché ahí: Marset, entregate”, relató.

¿Quién es Sebastián Marset?

Sebastián Marset es considerado el narcotraficante más conocido de Uruguay y líder de una red internacional identificada como el “Primer Cartel Uruguayo (PCU)”. Las autoridades de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos lo sindican como coordinador de grandes cargamentos de cocaína que salían de Bolivia, atravesaban Paraguay y eran enviados a puertos de Europa, con apoyo de organizaciones criminales extranjeras.

Los primeros vínculos documentados de Marset con el narcotráfico datan de 2012, cuando habría recibido un cargamento de marihuana enviado desde Paraguay por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente Horacio Cartes.

En 2013 fue detenido en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más amplia y se fue fortaleciendo con los años, según las investigaciones.

En el 2019 se instaló en Paraguay y tuvo contacto directo con autoridades nacionales como el senador Erico Galeano, quien ya fue condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Así también, en territorio paraguayo, Marset estableció vínculos con el llamado clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán, alias Tío Rico, actualmente también procesado en el marco del operativo A Ultranza Py.