Quién es Gianina García Troche, la esposa de Sebastián Marset, presa en Paraguay

En el marco del operativo A Ultranza Py, desarrollado en 2022, la uruguaya Gianina García Troche (33), pareja del presunto narcotraficante Sebastián Marset (34), permanece recluida en Paraguay tras ser imputada por lavado de dinero.

La mujer enfrenta el proceso penal en prisión preventiva, mientras las autoridades investigan su presunta participación en operaciones financieras vinculadas a la organización criminal que, según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), era liderada por Marset.

Según declaraciones extraoficiales de García Troche, ella y Marset se conocieron alrededor de 2019‑2020 y para 2021 ya convivían con hijos, mientras él operaba en Paraguay.

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Detención en España y extradición a Paraguay

En julio de 2024, la uruguaya fue detenida en España tras presentarse ante las autoridades del país europeo.

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Posteriormente, en mayo de 2025, fue extraditada a Paraguay, donde quedó a disposición de la Justicia y desde entonces permanece privada de libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Investigación por presunto lavado de dinero

García Troche contaba con notificación roja de Interpol por su presunta participación en la constitución de la empresa Grupo San Jorge, con nombre de fantasía Total Cars.

Según la investigación, la firma fue creada con un capital social de G. 1.000 millones, del cual la uruguaya poseía el 75% de participación y figuraba como presidenta.

El 25% restante correspondía a Alexis Vidal González Zárate, quien ocupaba el cargo de vicepresidente.

Las autoridades sostienen que la empresa habría sido utilizada para introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero paraguayo.

Documentos presuntamente falsos

De acuerdo con informes de Interpol, la procesada también habría habilitado una cuenta bancaria en el banco Visión, para lo cual presentó un certificado de trabajo de aparente contenido falso.

En dicho documento se indicaba que era propietaria de un tractocamión Volvo, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy SRL para realizar transporte internacional dentro del Mercosur.

El certificado señalaba ingresos aproximados de US$ 1.500, lo que, según los investigadores, habría servido para justificar movimientos financieros.

Para la Senad, el principal responsable de la estructura criminal es Sebastián Marset, considerado el articulador de envíos de cocaína a Europa y el presunto cerebro de las operaciones financieras y logísticas del grupo.

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Intentos de salir de prisión y sanciones en el penal

Durante su reclusión, la defensa de García Troche presentó varios recursos para intentar su salida de prisión preventiva, bajo argumentos de supuestos errores en el procedimiento penal y también problemas de salud.

En una ocasión, incluso fue internada en terapia intensiva tras sufrir convulsiones, situación que motivó un pedido para que recibiera tratamiento fuera del penal. Sin embargo, la Justicia rechazó los planteamientos y ratificó su permanencia en prisión.

Además, la procesada fue sancionada por inconductas dentro del penal de Viñas Cue, entre ellas la destrucción de cámaras de circuito cerrado instaladas en su celda.

También fue vinculada a un intento de ingresar ilegalmente un teléfono celular, hecho que derivó en cambios en la cúpula militar encargada del penal.

Traslado a penal de máxima seguridad en Emboscada

En febrero de 2026, la jueza Rosarito Montanía, quien lleva la causa, dispuso su traslado al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, específicamente al pabellón de máxima seguridad para mujeres.

Durante el traslado desde Viñas Cue, la procesada habría amenazado de muerte a militares que la custodiaban, según informó la Corte Suprema de Justicia Militar.

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Hallazgo de lujos y privilegios en prisión

El pasado lunes 9 marzo de 2026, una inspección judicial en su lugar de reclusión reveló que García Troche contaba con lujos y objetos prohibidos dentro de su celda.

Entre los artículos hallados figuraban aire acondicionado, perfumes, zapatos, cosméticos, joyas, cigarrillos electrónicos y accesorios para celulares, entre otros.

Tras este hallazgo, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó un habeas corpus reparador presentado por su defensa, que argumentaba que la mujer estaba sometida a una reclusión “incompatible con la dignidad humana”.

Detención de Sebastián Marset en Bolivia

Este viernes, se confirmó la detención de Sebastián Marset en Santa Cruz, Bolivia, luego de permanecer varios años prófugo.

De acuerdo con autoridades paraguayas, el presunto narcotraficante sería extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con lavado de dinero.