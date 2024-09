Libros que rompen esquemas se presentan en la Libroferia

Primeramente, se presentará “Rocío”, a las 19:00. El brasileño Douglas Diegues propone “poemas narrativos que celebran la mujer paraguaya, “kunu’û mbarete”, encarnadas en el mito popular que se volvió Rocío Núñez. Es un homenaje a su coraje, que encantó en Punta del Este, con fulminante vuelo”.



“Cuando hizo el destape en Punta del Este, me pareció muy original y espontáneo, porque no fue pagada para realizar la acción; sin embargo, lo hace apagando con gasolina el sonambulismo en que se encontraba el evento, que es siempre igual, repetitivo, sin ningún incidente interesante Por otro lado, me parece muy fuerte que una chica de 19 años haya enfrentado al pombero curepa y curado del sonambulismo a 1.500 súper vips”, dije Douglas, quien escribe en portuñol.



NUEVO POEMARIO DE KANESE



Luego, a las 20:00, se presentará “Veneno (para mí)” de Jorge Kanese, con las palabras de Moncho Azuaga y Victorio Suárez.



Según el autor, este libro está “en la línea de los que viene escribiendo, como “La conspiración de los ginecólogos”, que se presentó el año pasado. Forma parte de la trilogía compuesta también por “El chamán chapusero” y “Los halcones rosados”.



“Veneno” es un poco de pornopoesía quizás. No es precisamente poesía porno, pues uso giros, el lenguaje coloquial, malas palabras, alteración del lenguaje también y otros ingredientes. Escribo como habla la gente, pero también se trata de una paraguayidad, mezcla de idiomas, palabras inventadas”, dice Kanese.



Finalmente, agrega que es “una poesía posvanguardista, un neo neo, mostrando que se puede escribir poesía de otra forma. Es también un poha ro’ysã, como una inmunología”.