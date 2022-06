Noche en el bar de Babel: crónica de un lanzamiento

El libro Lenguas de la Poesía Paraguayensis (Asunción, 2022, 104 pp.), editado por el poeta Cristino Bogado, contiene ensayos inéditos de Jorge Kanese, Douglas Diegues, Alejandra Peña Gill, Gregorio Gómez Centurión, Léonce Lupette y Montserrat Álvarez. El prólogo es del poeta performático, novelista y realizador audiovisual argentino Eric Barenboim, ganador de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2017 por su novela Suárez en Kosovo, las palabras preliminares son del editor, Cristino Bogado, y la ilustración de la portada es un dibujo original de Douglas Diegues inspirado en una inscripción rupestre de cinco mil años de antigüedad encontrada en la zona del Amambay.

Jorge Kanese, a.K.a. Xorxe Kanese, a.K.a. Jorge Canese, poeta, narrador y microbiólogo, es el único autor del mundo que escribe en idioma kanese. Su libro Paloma blanca, paloma negra tuvo el honor de ser censurado en 1982 por la dictadura de Stroessner (1). Don Gregorio Gómez Centurión, «el sabio de Guazú Corá», es conocido por su activismo como educador popular y por su rica producción poética en guaraní (2). Douglas Diegues, el «poeta de ninguna parte», está considerado el principal exponente del «portunhol selvagem» (3). La museóloga Alejandra Peña Gill recibió en el 2020 el premio de poesía Emily Dickinson-Gladys Carmagnola, otorgado por el Centro Cultural Paraguayo Americano a su libro Exégesis (4). Del poeta multilingüe Léonce Lupette se ha dicho que es «un objeto no identificado caído entre Babel, Sajonia y Berazategui» (5). Aunque filósofa de formación, Montserrat Álvarez ha publicado sobre todo libros de poesía (6). (Por cierto, en este suplemento que están leyendo ustedes escriben los más under y menos aburridos referentes de la poesía y el pensamiento actual en Paraguay y otras esquinas del globo, incluidos algunos autores reunidos en el libro que hoy nos ocupa, como Álvarez (7), Diegues (8), Bogado (9) o Lupette (10), entre otros.)

Los ensayos compilados en Lenguas de la Poesía Paraguayensis abordan un amplio y diverso abanico de temas, que van desde las relaciones entre el guaraní indígena, el guaraní paraguayo y el castellano paraguayo en el proceso creativo hasta la presencia de las literaturas multilingües en el panorama contemporáneo, pasando por la función histórica e ideológica del canon literario en los proyectos políticos de los modernos estados nacionales, o por los encuentros y desencuentros entre la poesía y el rock y entre las lenguas poéticas y la música en la cultura paraguaya, por citar unos pocos al azar.

Este es el libro que estaba a punto de ser presentado en unos minutos cuando por fin entramos apresuradamente a Arbolito Bar. En realidad, había esa noche un doble lanzamiento, pero un odioso imprevisto nos retrasó por el camino y, muy a nuestro pesar, nos perdimos el primero.

En fin. Después de pedir en la barra un par de cervezas heladas, a pesar del frío, encontramos asiento al fondo. Era una reunión variopinta –no vimos solo escritores, sino también escultores, músicos, artistas visuales, antropólogos, críticos, periodistas, catedráticos, estudiantes– y pronto todos nos encontramos participando animadamente de una espontánea tertulia e intercambiando bromas sobre los cánones literarios, parodias de la hilarante afectación de los curadores de arte locales, revelaciones sobre imposibles proyectos propios y ajenos y digresiones sobre la escritura ideográfica, sobre la clasificación de los animales en la famosa lista de Borges, sobre cómo hacían hidromiel los romanos, sobre la polca, la cumbia y el rock, sobre las mejores (y peores) cervezas artesanales, y, en suma, sobre todo lo imaginable.

Mientras corría el alcohol, y en vista de que las charlas y las carcajadas se estaban prolongando muchas más horas de las previstas por los organizadores, nos apartamos unos minutos, abrimos el libro al azar y el azar nos llevó al prólogo, escrito desde Buenos Aires por Eric Barenboim:

«Usted ha encontrado un tesoro polifónico –comenzaba el joven novelista–. Las presentaciones recogidas en este volumen fueron enunciadas originalmente durante dos jornadas de videoconferencia pandémica a finales de agosto de 2021. Como tantos otros eventos digitales del período, sortearon los desafíos de acoples e interferencias inesperadas, errores de conexión, incluso un corte de luz. La riqueza de ambos encuentros se hizo evidente en los diálogos tras las ponencias, sólo posibles por cierto tono íntimo pero inquieto compartido entre los expositores y curado por Cristino Bogado. La singularidad de cada perspectiva permitió superar la chatura que caracteriza, generalmente, la mediación digital. Así se dio fruto a este libro sinuoso y vivaz con textos de Douglas Diegues, Jorge Kanese, Alejandra Peña Gill, Léonce W. Lupette, Gregorio Gómez Centurión y Montserrat Álvarez. Sus textos abordan y desbordan la hilacha colorida de las Lenguas de la Poesía Paraguayensis para conformar un pequeño ñandutí. Esta tela de araña se pregunta por las lenguas, la poesía, lo paraguayensis, y en cada nudo-interrogante proliferan nuevos horizontes».

Tomando un par de tragos, saltamos a continuación caprichosamente a otras páginas. «Hablar y juntar en un evento, y luego en un libro, poesía, lenguas y Paraguay no suele ser una costumbre inveterada en nuestros pagos –abandonados a otros intereses– ni en nuestra época, cuyo ethos es marcadamente antipoético», afirmaba el editor. Un libro con carácter. En el índice, después de esas «Palabras preliminares», de Cristino Bogado, y el prólogo, titulado «Sed Paraguayensis», de Eric Barenboim, nuestros ojos recorrieron con anticipada gula los apetitosos –y, a veces, desopilantes– títulos de los seis ensayos, presentados en el siguiente orden: «La poesía de los orígenes en la frontera de Paraguay con Brasil», por Douglas Diegues, «Protréptiko para e-bento Linguas Paraguayensis po-nenxia Kanexitika a kon-bokatoria Xtino Vogado vei vringo-partida ñe’ereíre agospopahape», por Jorge Kanese, «En qué lenguas se canta, cuenta, la poesía paraguayensis hoy», por Alejandra Peña Gill, «¿Kwo vadimux, moõpio la axunto?», por Léonce W. Lupette, «Las fuentes y el lenguaje de mi poesía», por Gregorio Gómez Centurión, y «Desde el margen: apuntes sobre el jopara, el rock y las máquinas productoras de canon», por Montserrat Álvarez.

En ese momento, Jorge Kanese pasó a mi lado rumbo a la barra. Me puse en pie de un salto y, tendiéndole mi bic azul de mordisqueada punta, le pedí que me dedicara este libro que acababa de comprar (y del cual les he citado el índice y fragmentillos). Kanese tomó mi bic, puso mi libro abierto sobre la barra y escribió en la primera página:

«Baian estas palabras mágikas sobre el post-no-xê-kê y el neo-kê-xê-io para un kronopiu ka’ure ka’i-do del katre. K».

Un libro generoso, lo llama Eric Baremboin en su prólogo. «Es un libro generoso, abrigo para lectores disímiles: para el lingüista del jopará y el kurepa trasnochado, los eruditos boreales con estipendio y los anarco-downloaders a pulmón, amantes del verso y curiosos irremediables. Neófitos y macerados habrán de disfrutarlo por igual». En efecto, es generoso; hasta el humilde colofón esconde guiños de poesía babélica:

«Este libro se terminó de imprimir el 6 de mayo de 2022 día de la caída de la torre de Babel en Che Ha’nde Orangerieff 210 Pinozá, Paraguay».

El público interesado puede encontrar ejemplares de Lenguas de la poesía paraguayensis en venta en Casiopea Libros (Pedro Getto esquina Tomás Romero Pereira, Fernando de la Mora), Tiempo de Historia (República Francesa 271, Asunción) y Servilibro (México esquina 25 de Mayo, Plaza Uruguaya, Asunción).

Cristino Bogado (ed.)

Lenguas de la Poesía Paraguayensis

Ensayos de Gregorio Gómez Centurión, Jorge Kanese, Alejandra Peña Gill, Douglas Diegues, Léonce Lupette y Montserrat Álvarez

Prólogo de Eric Barenboim

Asunción, 2022

104 pp.

Notas

