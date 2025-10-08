Literatura

El Lector lanzará una colección que une la lectura infantil y el aprendizaje escolar

La editorial El Lector presentará este jueves su nueva colección escolar “Todos los niños con sus libros”, una serie de materiales que combina textos académicos con cuentos literarios, orientada a fortalecer la comprensión lectora y el gusto por la lectura en los primeros años de la escuela primaria.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 16:45
Imagen promocional de la colección “Todos los niños con sus libros”.
Imagen promocional de la colección “Todos los niños con sus libros”.gentileza

La colección “Todos los niños con sus libros” será presentada oficialmente el jueves 9 de octubre, a las 18:30, en el Salón Auditorio Augusto Roa Bastos de El Lector (San Martín casi Austria, Asunción). La propuesta reúne libros de texto y cuentos literarios dirigidos a estudiantes de 1.º a 6.º grado, en las áreas de Comunicación y Matemáticas.

Según informaron desde Editorial El Lector, los materiales fueron elaborados junto a docentes y especialistas, y buscan responder a las necesidades reales del aula. “El objetivo es fortalecer la comprensión lectora y promover el hábito de leer y escribir desde los primeros años”, señalaron fuentes de la editorial.

La colección incluye ocho cuentos por nivel, seleccionados para estimular la imaginación, el pensamiento crítico y valores como el respeto y la empatía. Los textos cumplen con los contenidos curriculares aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y se presentan con un diseño accesible e inclusivo.

Esta propuesta forma parte del programa “Un Pacto con la Lectura”, impulsado por la editorial, que apunta a contribuir al desarrollo de una cultura lectora en Paraguay. Desde la institución destacan que los materiales buscan acompañar a los docentes con recursos prácticos y actividades listas para aplicar en clase.

El Lector, con una larga trayectoria en el ámbito editorial, sostiene que esta iniciativa pretende aportar a la formación integral de los estudiantes y reafirmar su compromiso con la educación y la lectura como herramientas de transformación social.

