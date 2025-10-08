El Lector lanzará una colección que une la lectura infantil y el aprendizaje escolar

La colección “Todos los niños con sus libros” será presentada oficialmente el jueves 9 de octubre, a las 18:30, en el Salón Auditorio Augusto Roa Bastos de El Lector (San Martín casi Austria, Asunción). La propuesta reúne libros de texto y cuentos literarios dirigidos a estudiantes de 1.º a 6.º grado, en las áreas de Comunicación y Matemáticas.

Según informaron desde Editorial El Lector, los materiales fueron elaborados junto a docentes y especialistas, y buscan responder a las necesidades reales del aula. “El objetivo es fortalecer la comprensión lectora y promover el hábito de leer y escribir desde los primeros años”, señalaron fuentes de la editorial.

La colección incluye ocho cuentos por nivel, seleccionados para estimular la imaginación, el pensamiento crítico y valores como el respeto y la empatía. Los textos cumplen con los contenidos curriculares aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y se presentan con un diseño accesible e inclusivo.

Esta propuesta forma parte del programa “Un Pacto con la Lectura”, impulsado por la editorial, que apunta a contribuir al desarrollo de una cultura lectora en Paraguay. Desde la institución destacan que los materiales buscan acompañar a los docentes con recursos prácticos y actividades listas para aplicar en clase.

El Lector, con una larga trayectoria en el ámbito editorial, sostiene que esta iniciativa pretende aportar a la formación integral de los estudiantes y reafirmar su compromiso con la educación y la lectura como herramientas de transformación social.