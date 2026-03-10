Delfina Acosta incursiona en la novela con “Pueblo negro”

“Pueblo negro” marca la incursión de Delfina Acosta, ganadora del Premio Municipal de Literatura en 2024, tras una larga carrera dedicada principalmente a la poesía y los cuentos.

Este nuevo libro será presentado este miércoles 11 a las 18:00 en el local de Fausto Cultural (Eligio Ayala N°1060 e/ Brasil y Estados Unidos), con las palabras de Aníbal Saucedo Rodas, actual director del Centro Cultural de la República “El Cabildo”.

“Pueblo negro es una novela completa, plena de imágenes y curiosos personajes quienes dan vida a las creencias religiosas y costumbres de un pueblo casi perdido en el tiempo. La poesía late en muchas escenas, diálogos y contextos, de modo que la lectura se convierte en un acto sumamente placentero”, detalla el texto de contratapa del libro.

Agrega que en esta novela se entrelazan diversas historias como la del “cura hipócrita y mujeriego, un romance juvenil que irá creciendo a pesar de la llegada de la Guerra del Chaco, el intendente metido en turbios negocios, la madre que idealiza religiosamente a su hija”.

Acosta también presenta en este pueblo a “un burdel que es visitado a la noche por clientes de extraños gustos, los espíritus vagabundos, erráticos y el luto colectivo”.

Según destaca el texto de contratapa, la autora demuestra en esta novela que “la narrativa se desplaza incesantemente por la fantasía, la cruda realidad y las metáforas”.

“Pueblo negro” cuenta con unas 170 páginas, en las cuales también aparecen historias de “mujeres que buscan amar, romances que naufragan, ilusiones pisoteadas, intrigas y fanatismo religioso, paseos callejeros, habladurías sin final, despedidas dolorosas, reencuentros y sueños”.

La autora, que anteriormente ha publicado los libros “La canción que nunca cesa”, “Versos para este planeta” y “Universo poesía y otros versos”; ofrece en esta novela 26 capítulos breves, además de 14 textos a modo de epílogo.

Delfina Acosta obtuvo en 2001 una mención de honor en el Premio Oscar Trinidad, fue columnista y redactora de crítica literaria del Suplemento Cultural de ABC y es directora de la revista digital Poesía y Métrica.