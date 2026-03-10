El libro “Py Sevo’i” revisa un capítulo clave de la sanidad pública paraguaya

La actividad se realizará el martes 10 de marzo a las 14:00 en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. El encuentro está dirigido a investigadores, estudiantes y personas interesadas en la historia paraguaya y en los procesos que marcaron el desarrollo de las políticas sanitarias en el país.

El libro se sitúa a un siglo de la campaña sanitaria emprendida conjuntamente por la Fundación Rockefeller y el Gobierno paraguayo entre 1923 y 1928. A través de un análisis detallado, la investigación examina los diferentes aspectos de la lucha contra la anquilostomiasis, conocida popularmente como “py sevo’i”, enfermedad parasitaria que afectaba a amplios sectores de la población.

Según el estudio, durante los años de implementación de la campaña se desarrolló un amplio despliegue sanitario en el territorio nacional. La iniciativa incluyó la medicación de más de la mitad de la población paraguaya, la construcción de miles de letrinas en diversas regiones del país y la difusión de información sanitaria en comunidades alejadas, en un esfuerzo inédito para la época en materia de salud pública.

La investigación también aborda aspectos controvertidos de la campaña. El autor documenta que, en el marco de estos trabajos, se realizaron experimentaciones con niños del orfanato de Asunción, así como con presos y reclutas, con el objetivo de probar dosis de determinadas sustancias químicas que se sabía podían provocar intoxicaciones e incluso la muerte.

La obra incorpora además datos y fotografías inéditos provenientes del Rockefeller Archive Center (RAC), materiales que permiten ampliar y enriquecer la comprensión de este periodo de la historia sanitaria paraguaya y de las múltiples tensiones que marcaron su desarrollo.