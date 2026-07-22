Jorge Mendelzon presenta “De pie”, su nuevo libro con “palabras para sostener el alma”

En su nuevo libro “De pie. Palabras para sostener el alma”, Jorge Mendelzon aborda cómo convivir con una enfermedad que no da tregua. El empresario lleva más de dos décadas luchando con una sinovitis villonodular pigmentada, una afección en la rodilla derecha que lo llevó a realizarse unas 34 intervenciones quirúrgicas.

Tras haber publicado sus experiencias en “La sabiduría del dolor”, el empresario requirió otras diez cirugías y atravesó lo que él mismo define como el periodo “más duro de mi vida”.

“Después de publicar La sabiduría del dolor, sentí la necesidad de seguir escribiendo sobre mis experiencias. Son complejas, es cierto, pero por eso mismo están cargadas de aprendizajes”, señaló.

Sostuvo que sus reflexiones lo ayudan a avanzar en su propio proceso de sanación interior. “Creo, humildemente, que también podrían servir para acompañar o aportar consuelo a otras personas”, acotó.

El libro consta de 200 páginas y apunta a trasladar a los lectores al territorio más íntimo del autor: los últimos 15 meses de su tratamiento, la etapa en que se sintió más vulnerable.

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El autor señaló que cuando culminó la escritura de su anterior libro pensó que estaba terminando una etapa muy, pero muy dura de una larga enfermedad que lo acompaña desde su juventud.

“Lastimosamente no fue así, el problema de rodilla continuó. La infección que se había iniciado en la prótesis no pudo ser resuelta y eso me obligó a continuar una serie de intentos, con más cirugías, cambios de prótesis, tratamiento de antibióticos”, comentó.

Afirmó que volvió a pasar momentos “muy difíciles, muy oscuros”. “Encontré en la lectura un momento, no solamente de desahogo, sino también un mecanismo de profundizar en mi interior, un mecanismo de hacer una fuerte introspección”, acotó.

Sostuvo que si bien no le es fácil hablar de sus cosas, menos de las cosas profundas y de las cosas que duelen; pero encontró a través de la escritura un mecanismo para sacar de su interior esos momentos tan duros que tuvo que sobrellevar y que sigue sobrellevando.

Mendelzon celebró como un triunfo la posibilidad de volver a estar de pie, luego de 15 meses en los que estuvo postrado, sin la posibilidad de apoyar la pierna derecha o flexionar la rodilla.

“Lo más duro es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber una cirugía cómo va a salir, el no saber si un tratamiento el organismo va a responder”, indicó.

Expresó que esta incertidumbre genera “un estado permanente de tensión y hace que todo se desbarate”, generando repercusiones en la vida personal, la relación de pareja, la relación con los hijos.

“Realmente mi familia, que es el principal tesoro que tengo, me acompañó siempre, pero realmente me causaba un dolor inmenso ver cómo ellos sufrían al lado mío”, remarcó Mendelzon.

El acto de lanzamiento del libro “De pie”

El material será presentado este lunes 27 de julio, a las 19:00, en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia 5086), con palabras del arquitecto César Aquino, quien además diseñó la imagen de portada. La edición contó con el acompañamiento del equipo de Tu Libro.

El prólogo fue escrito por Juan Francisco Facetti, amigo del autor y embajador de Paraguay ante la República de Austria. En su texto, el mismo señaló la importancia del testimonio de Mendelzon en este tiempo que “prioriza la autonomía, el rendimiento y el control, y que descarta profundamente la fragilidad, la dependencia y el deterioro físico”.

“Se atreve a recordarnos que la dignidad humana no desaparece cuando el cuerpo falla y que, incluso en medio del sufrimiento más devastador, todavía pueden existir esperanza, belleza, ternura y sentido”, señaló Facetti en su texto, indicando que en esto radica la verdadera importancia de este libro.

Agrega además en el prólogo que “a quien está sufriendo le ofrece un consuelo más poderoso que un consejo: compañía”. “A quien vive atrapado en el dolor o en la incertidumbre le susurra, silenciosamente, que no está solo. Y a quienes acompañan a un enfermo les permite comprender el territorio íntimo del sufrimiento desde adentro”, remarcó Facetti.

El libro ya está disponible en las librerías Books, Servilibro, Maita y El Lector a un precio de G. 150 000. Lo recaudado por las ventas el día del lanzamiento será destinado a la clínica protésica ProBiónica para la atención de pacientes con necesidades ortopédicas.