Escritora concepcionera gana Premio República

Este martes se conoció la decisión de la Asociación de Artistas “Parlamento Cultural del Paraguay” de premiar a la escritora concepcionera Nancy Rojas Cardozo. El próximo 4 de diciembre, a las 17:00, se realizará el acto de premiación en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso.

De acuerdo con el documento enviado por la asociación a la escritora, la distinción se otorga cada año a personas e instituciones de nuestro país y del exterior, comprometidas con el arte, la cultura y la identidad nacional.

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Además, el documento expresa: “Busca reconocer a quienes, desde su labor, ayudan a mantener viva la memoria y el espíritu de nuestra patria. Su trayectoria une una historia de perseverancia, formación académica y compromiso con la literatura de su región”.

Galardonada escribe su segundo libro

Nancy Rojas Cardozo nació en Concepción el 26 de abril de 1975. A los 8 años empezó a manifestarse en ella una enfermedad autoinmune que le dejó discapacidad física motriz.

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El 10 de octubre de 2025 presentó su primer libro, titulado “Valientes, un tributo al amor, a la vida y a la esperanza”.

Actualmente, se encuentra escribiendo su segunda obra, “Mujeres de mi tierra”, una compilación dedicada a las vidas y obras literarias de mujeres de la zona norte del país.