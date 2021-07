Jeporeka 2021: “El guaraní es una raíz profunda hacia lo que el Paraguay es”

Gustavo ´Popi´ Spatocco es productor, director, compositor, arreglador y pianista, o como él sencillamente desea presentarse: “un músico argentino”. Fue director y arreglador por más de 20 años de los discos y conciertos de la gran Mercedes Sosa. De una vasta experiencia musical, gracias a Berta Rojas lo tenemos como director artístico y como uno de los maestros de música de Jeporeka 2021.

El maestro nos cuenta que el espacio Jeporeka es un proyecto que busca reunir y apoyar a jóvenes artistas de la música paraguaya, y ponerlos en contacto con maestros que los estimulen y guíen en la creación de nuevas obras musicales. “Vamos a seleccionar 10 cantantes, 10 letristas y 10 compositores y con ellos se armarán grupos de 3 integrantes. Cada equipo va a crear y arreglar una canción, para luego ingresar a estudios. El objetivo es grabarlo junto a músicos profesionales, con la producción artística de Sergio Cuquejo, luego se va a producir un vídeo clip. Es muy valioso para el que está creciendo, empezando ir con el apoyo y la guía de los maestros, a mi me hubiese encantado tener algo así de joven. Además no tiene esa característica de concurso, no hay una ganador y otro perdedor, el objetivo es la formación”, dice.

Berta Rojas involucra en esta edición a grandes maestros de la música nacional y latinoamericana con la finalidad de que se conviertan en los docentes del grupo seleccionado. Así los conocimientos musicales de maestros como: Juan Quintero (Arg), Victor Heredia (Arg), Mario Ruben Alvarez (Py), Lizza bogado (Py), Mónica Salmaso (Br) serán trasmitidos a los jóvenes seleccionados de las 3 categorías (Cantante-Letrista y compositor) Todo para llegar a una síntesis de 10 obras musicales.

Crecer es mas importante que ganar

El maestro Spatocco comentó al programa #TalComoEs de la 98.5 ABCfm que Jeporeka 2021 busca un crecimiento profesional, teórico y práctico. “Como todo aporte de Berta es sutil e importante. Lo que se busca con este espacio es crecer , que es más importante que ganar, además valoramos muchísimo el trabajo en equipo, ayudar a crear una comunidad musical, que se escuchen entre sí y que se ayuden. Porque es muy importante esa idea de ´manada´, donde todos somos parte de algo que es más importante que cada uno, o sea, esa construcción colectiva de la cultura”, acotó.

La música de los tiempos que corren

En un momento tan especial por el que atraviesa toda la humanidad es necesario sembrar para el futuro. En este caso el arte musical (que muchos coincidimos) fue el escape al encierro, el bálsamo durante los malos momentos, quizás es más que nunca necesario apostar a los músicos y obras del mañana. Sobre esto Spatocco reflexiona: “Para la cultura en general es un momento muy interesante el que estamos viviendo con la revolución de la tecnología y la conexión a internet, esto nos hace vivir una época única, que nunca vivió la humanidad. Entonces eso nos obliga a pensar más en que es lo que queremos hacer y para que lo hacemos. Porque o si no, estamos llevados de las narices por el bombardeo de información y considero que uno más que nunca debe saber cuál es la música que ama y la que considera necesario hacer. ¿Para quién?, ¿para qué?, que significa por ejemplo: ser músico paraguayo. Son todas preguntas que hay que hacerse aunque no se terminen de responder nunca”.

El elemento diferenciador

¿Qué tiene la música creada en nuestro país que no tiene otras? fue la consulta obligada al maestro. El respondió que hay una veta de oro en nuestra cultura que es el idioma. “Tiene el guaraní, a veces las cosas cuando están tan cerca de uno, las deja de ver...pero ustedes son los únicos que hablan el guaraní y este idioma (por lo poco que pude aprender) es una lengua muy poética, del afecto, muy mágica y que los simboliza como pueblo, tiene un sentido muy profundo, único y musical. Es como una raíz profunda hacia lo que el Paraguay es. No importa cuál sea el estilo (musical), en esa lengua hay una riqueza única, de identidad y de pensamiento. Me maravilla cuando uno habla con colegas paraguayos o amigo, que uno viene hablando y al momento de expresar un sentimiento, ahí sale una palabra en guaraní, me da a entender que es el idioma del corazón, ¿no?”, concluyó el experimentado músico.

En esta charla distendida y amena desde su estudio home en Buenos Aires, instó a jóvenes a inscribirse en la plataforma, los seleccionados serán tutelados durante un mes y medio, van a tener 12 clases de grupos y 6 master class todos. Aprovechar esta oportunidad es mas que importante, ya que las inscripciones cierran mañana.

Atenta y a la espera que después de esto, nuevas obras musicales y artistas nacionales surjan en la escena artística. ¡Ansiosa de presenciar el resultado!