Cielito y su grupo, con el folclore en las venas

Cielito Fernández lleva como bandera el título “La bisnieta del folclore”, ya que su bisabuelo es el mismo Emiliano R. Fernández. En ese sentido ella hace honor a sus raíces, pues continúa abrazando al folclore musical de nuestro país como también de Latinoamérica.

En la portada de este nuevo disco podemos ver colores, plumas y un colibrí. Al respecto, ella contó que dicha ave “representa la libertad y los sueños, la fuerza, la capacidad de reinventarse, el infinito, y también tiene un sentido emocional y espiritual, porque les abrimos nuestro corazón con este disco”.

En cuanto a repertorio, mencionó que “además de abrazar lo nacional, buscamos interpretar canciones del folclore latinoamericano con nuestras versiones”. El nombre del material marca así “el inicio de una nueva etapa como grupo”. “Estamos preparando muchas sorpresas y más proyectos culturales y artísticos además del disco, buscando retomar también las giras que quedaron pendientes cuando empezó la pandemia”, expresó.

Además de la voz de Cielito, la agrupación se completa con Sofía Villamayor (violín), Nadia Alvarenga (percusión), Abel Ovelar (guitarra), Lucho González (acrodeón), Manolo Romero (batería) y Christian Peralta (bajo).

El disco fue grabado en vivo en Spirit and Sound Studio con la producción musical de Sergio Cuquejo y la colaboración de Fernando Garbarino. El repertorio cuenta con canciones emblemáticas nacionales como “13 Tuyutí”, “Oda pasional”, “Pájaro Campana”, entre otras, e incluye además ritmos internacionales del folclore regional como chamamés y carnavalitos.

Conectar desde la música

Este trabajo nace de la necesidad de volver a conectarse con la gente, según dijo Cielito, ya que tampoco pudieron continuar con el evento “El folclore sale a las calles” debido a la pandemia. Como forma de “reinventarse” ofrecieron un concierto por streaming y el disco es fruto de ese show.

Cielito apuesta nuevamente a lanzar un disco en formato físico porque para ella “no pasa de moda”. “Quisimos llegar a los hogares llevando alegría y mostrando un poco de nuestra nueva propuesta musical, ya que incluye también folclore regional”, profundizó.

“Ganar el cariño de público” y que la gente se sienta identificada con el canto del grupo es algo que para ella “no tiene precio”, ya sea “por el lado de las canciones propias o de las versiones de los temas de mi bisabuelo Emiliano R. Fernández”.

Para Cielito la música es de lo más importante que tiene porque no solo es su vida sino que la ayudó a sobrellevar momentos duros. “La música me salvó y me sostuvo siempre, incluso en los momentos más difíciles, de alguna manera me ayudó a sanar. Siento que yo no elegí a la música, ella me eligió a mí. Y es muy gratificante ver hoy los frutos del camino recorrido en todos estos años, además de un aprendizaje inmenso”, reflexionó.

La artista habló también acerca de la elección de las canciones, ya que se pueden oír temas tradicionales de nuestra música. En ese marco, indicó que para ellos “cada canción incluida significa el relato de momentos pasados, como ‘13 Tuyutí’ escrita en plena contienda chaqueña; ‘Oda pasional’ inspirada en el amor de una mujer de Horizonte, Brasil. Incluyendo además otras historias hechas chamamés y con la alegría que caracteriza a los carnavalitos. También está nuestra polca ‘Néike lo mitã’ que es un grito de aliento y que nos recuerda el orgullo de ser paraguayos”.

La cantante no dejó de manifestar también lo esencial de trabajar con sus compañeros y colegas de ruta en este proyecto. “El equipo humano es lo primero y más importante, es un placer trabajar con buenas personas, muy talentosas y profesionales. Cada uno tiene su rol y su impronta en el grupo y es invaluable su aporte en cada idea o proyecto. Claramente sin ellos esto no sería posible. Me siento muy orgullosa del maravilloso equipo de trabajo que formamos”, cerró.