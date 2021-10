Un nostálgico Garage 21 vuelve a escena

La nostalgia se apoderó de “2004″, el último sencillo que lanzó la banda el pasado mes de septiembre junto con un videoclip. La canción es una oda a los buenos viejos tiempos y nombra también al año en que todo comenzó para este proyecto que actualmente está integrado por Panchi Galarce (bajo y voz), Ale Frontanilla (guitarra y voz) y Tavo Silva (batería).

Luego de más de un año de no pisar un escenario, el grupo volverá hoy a reencontrarse con el público. La ocasión será especial ya que presentarán temas que han salido en tiempos de pandemia como “Vamos rápido” y “Tan cerca”, que conforman una triada de sencillos junto a “2004″, tras el último álbum de estudio “Fuego” (2016). No obstante, en 2019 editaron un disco en vivo con el nombre: “Y ahora? Mucho fuego!”.

Ale y Panchi conversaron en exclusiva con ABC Color sobre la nueva canción y además reflexionaron sobre la actualidad de la música.

Galarce, el único miembro del grupo desde los inicios de la banda, expresó por su parte que el grupo comenzó con un grupo de amigos que tenía en común los gustos musicales, en épocas de colegio. En aquel entonces “todo parecía ser más fácil”. La banda comenzó en el ambiente de los intercolegiales, buscando abrirse paso en conciertos y festivales de la escena punk rock y ska punk. Pensando en eso y dejándose llevar por lo más reciente, “unos años turbulentos, con pandemia, con una nueva forma de vivir y sin shows en vivo” lanzaron “2004″.

Al decir de los integrantes es una canción “llena de melancolía; es nostalgia juvenil, con mucha sangre punk y fortalecida con sentimiento adulto”. La canción trata de la época donde todo era más fácil, sin mucha presión, sin que los protagonistas sepan que ese tiempo eventualmente acabaría. “Habla desde la perspectiva de una persona mayor, que mira el pasado con nostalgia, pero agradecido de haber sido parte de esa vivencia”, explicaron.

El tema fue compuesto por Garage 21 y se grabó en los estudios de Ciudad Nueva, con el músico paraguayo Mauri Román como productor. Mientras que el videoclip fue dirigido por Lucca Salinas, quien recogió imágenes de la banda en la ciudad de Asunción tratadas con filtros y efectos vintage, buscando transmitir esa nostalgia de la que se impregna la nueva canción.

Una nueva perspectiva

“Todas las canciones que sacamos en este tiempo nos dieron como un mensaje, ya que la gente reaccionaba positivamente a este cambio que estamos haciendo en el sonido. ‘2004′ nos dio más que nada esa interacción con la gente, ya que se copó por el mensaje que tiene porque como que les hacemos recordar cómo era el pasado y cómo eran con sus propios amigos”, afirmó Panchi, quien subraya que este tema “habla de los amigos”.

Garage 21 arrancó en ese mismo año y él era solo un adolescente. Aquel tiempo “fue como una escuela por donde pasó mucha gente, entonces lo que hice en esta canción fue contar la historia de mi perspectiva, desde lo que me pasó a mí, pero es una historia que se repite en casi todos”, añadió.

Convivir con la nostalgia

“Yo creo que Garage 21 es una banda nostálgica”, precisó por su parte Ale, sumando que ellos se nutren “un poco de nuestro pasado, porque esa década fue como un momento de oro para nosotros, pero eso no significa que esté mal lo de ahora”, pensó. Al respecto, profundizó en que la canción es como “volver a las raíces y llenarnos de eso para encontrarnos, saber dónde estamos parados e ir para adelante”.

Nueva búsqueda

“Siempre estamos en búsqueda de una evolución, de ver qué podemos agregar a lo que traemos de siempre”, expuso luego Panchi, afirmando de todos modos que sería imposible despegarse de sus racíes. “Va a ser imposible salir de eso por más que uno intente, sería muy artificial, entonces buscamos lo natural. Nunca vamos a desprendernos del punk pero sí nos gustan ahora muchas más cosas que en ese momento. Estamos atentos a ver qué nos sale cuando estamos experimentando y está bueno sumar eso a la raíz, a la fómula de Garage 21″, expresó.

“Aparte el mundo cambió y tenemos que surfear en el presente. El día que se acabe la búsqueda esto dejaría de tener sentido. Hay que saber hacia dónde podemos evolucionar lo que ya tenemos. Es buscar cómo ir moldeando el ADN y avanzar”, agregó Ale. En ese mismo sentido, Panchi reconoció que “lo lindo” de que la banda no sea nueva es que “no va a hacer algo por moda o por lo que está pegando ahora si no que va a transformar su sonido. Eso es más desafiante”, planteó.

Resistir al tiempo

“Si bien recibí ayuda de 2004 a 2013 siempre fui consciente de que la banda la manejaba yo, entonces como la gente iba saliendo me sentía en la capacidad de traer otras personas. Antes esa responsabilidad no existía como un compromiso de cómo tiene que ser una banda”, apuntó Galarce y haciendo un paralelismo a esos primeros tiempos con la actualidad.

Asimismo, enfatizó en que cantando canciones de antes siente como un viaje en el tiempo. “En el primer disco tenía 18 años y supongo que aprendí o mejoré mi técnica de tocar y cantar y creo que también fui evolucionando en la lírica. Cuando eso mis miedos eran aplazarme o el deseo de que mi novia de cuando eso me ame toda su vida”, dijo entre risas. “Ahora las inquietudes son otras, tengo otra perspectiva sobre la vida, me gusta mucho escribir y lo hago sobre cosas sociales también. Sé que no todo se reduce al amor así que el abanico se agrandó un montón porque las experiencias de vida te cambian”, profundizó.

Mientras que Ale, a su turno, celebró que los integrantes y sus influencias puedan coexistir ya que, para él, esa conjunción “es lo que le da riqueza a la banda”. Además, dijo que si bien vienen de lanzar sencillos no dejan de pensar en hacer un nuevo disco. “Nos gustan los discos. A nivel artístico un disco es un lugar donde no estás todo el tiempo preocupado porque sea un corte de difusión y puedas sonar en la radio. Habrá alguno que sí y habrá un tema de 12 minutos también si queremos. Eso es lo lindo de hacer un álbum”.

“Si bien estamos cerrando esta etapa de singles eso nos ayudó a tener perspectiva sobre el nuevo sonido para empezar a ver lo que sería el cuarto disco. Tenemos algunas ideas. Después de estar tanto tiempo parados tenemos ganas de tocar más que nunca”, cerró Panchi.