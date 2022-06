Mirá la audición de Andrea Guasch, la paraguaya que emocionó a todos en La Voz Argentina

Las audiciones se realizan “a ciegas”, por lo que los jurados no pueden ver al artista sino que deben ser conquistados por la voz.

Los primeros en dar vuelta su silla fueron Mau y Ricky, famosos cantantes venezolanos de música latina, hijos de Ricardo Montaner. Soledad Pastorutti, reconocida cantante de folklore argentino fue la segunda en apretar el botón para poder ver a Andrea.

La última en girar su silla fue la “popstar” argentina Lali Espósito, mientras que el cantante y compositor Ricardo Montaner fue le único que no volteó.

“Soy de Paraguay. Hace un año perdí a mi mamá allá y no la pude despedir y esta canción me conecta con mi mamá”, contó Guasch. Espósito quiso saber porqué no pudo despedirse, a lo que ella respondió que todo sucedió en pandemia. “Pero la trajiste hoy acá a tu madre con lo lindo que interpretaste la canción”, añadió Lali siendo la primera en invitarla a su equipo.

Por su parte Pastorutti le afirmó: “Tenés una hermosa voz, con muchas posibilidades, pero además con ese corazón que le pusiste hoy y que fue maravilloso. Sos un ejemplo hoy para mucha gente. También quiero mandar un beso a tu país, que es un país de mucho talento, maravilloso”, manifestó Soledad.

Tras unos segundos donde se la vio emocionada a Andrea, quien dijo que no se tenía fe, eligió a “La Sole”, quien corrió a abrazarla y en un gesto de cariño le regaló un poncho y llevó a Andrea a abrazar a todos los demás miembros del jurado.

Pero además del video de la audición hay otro audiovisual dedicado exclusivamente a Andrea y en donde ella cuenta su historia, especificando que actualmente vive en Argentina. “Siempre quise estudiar música”, aseguró la joven que ahora empieza su camino en este programa que se emite por el canal Telefe pero que luego replica las presentaciones más importantes en su canal de YouTube.