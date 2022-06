Romanticismo alemán en concierto de la OCMA

El programa que presentarán se denomina “El poder del Romanticismo alemán” y abarcará las siguientes obras: Obertura en guarania (Estreno) de José Miguel Echeverría; Concierto en re menor para violín y orquesta de cuerdas, y Octeto para cuerdas de, Félix Mendelssohn.

El concierto será dirigido por el destacado conductor norteamericano Glenn Block. Nacido en Brooklyn, realizó sus estudios en “Eastman School of Music” y recibió su doctorado en la “University of California” de San Diego.

Fue el director musical de la San Diego Chamber Orchestra. Fue durante 15 años director de la Orquesta y director de la carrera de Dirección Orquestal del Conservatory of Music of the University of Missouri – Kansas City y director musical de Kansas City Civic Orchestra.

Desde 1983 a 2007 tuvo a su cargo el programa de Kansas City Youth Symphony, uno de los programas juveniles orquestales de mayor reconocimiento en el país. Ha realizado conciertos con orquestas juveniles y profesionales en 42 estados de USA, y Europa, Asia y Sudamérica.

Se ha desempeñado en la Facultad del National Music Camp de Interlochen como director residente de la World Youth Symphony Orchestra y en la Academia de Artes de Interlochen.

Por su labor pedagógica ha sido extensamente reconocido como profesor de dirección orquestal, realizando clases magistrales en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Sudamérica.

Por su labor de investigador musical ha recibido numerosos subsidios de Illinois State University, University of Missouri y National Endowment of the Humanities.

Se ha desempeñado también como miembro de la “National Board of Directors of the Conductors Guild of America”, representante de más de 1000 directores profesionales.