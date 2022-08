Ahyre, música libre sin perder la raíz

En el año 2019, Federico Maldonado (ex integrante de “Los 4 de Salta”) se unió a Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez y Hernando Mónico, miembros originales del grupo “Los Huayra” para emprender un nuevo camino musical como Ahyre. Ya al año siguiente tuvieron un galardonado paso por el reconocido Festival de Jesús María, Córdoba; y conquistaron el Premio Gardel al Mejor Álbum de Folclore con su disco debut “Ahyre”.

En 2021 editaron el álbum en vivo “Ahyre en concierto”, que recientemente compitió por tres premios Gardel, y actualmente se encuentran preparando lo que será el tercer disco del grupo cuyo sonido transita entre el folclore y el pop, con destacados arreglos vocales.

“Nuestras flores” es el segundo corte de este álbum, que ya tuvo su primer anticipo con “Las ideas”. Con respecto a esta nueva canción, Maldonado señaló que “es una canción muy linda, que habla de nuestros niños, habla del futuro en un mundo por ahí difícil”.

“Todos somos papás en Ahyre, la hemos sentido desde ese lado y nos hemos emocionado mucho. Que haya salido ya a la luz nos llena de alegría”, añadió. La canción llegó el pasado 18 de agosto a las plataformas digitales, y el pasado jueves estrenó su videoclip dirigido por Emiliano Nadal.

Maldonado destacó que a la hora de grabar las canciones, Ahyre goza de tiempo y libertad. “Por ahí lo que se estipula en una banda es contratar un estudio de grabación por horas y hay que grabar rápido en ese tiempo que se da. Aquí gracias a Dios tenemos un equipo de trabajo donde tenemos la libertad de tomarnos un tiempo”, comentó.

Relató que tras el lanzamiento de “Las ideas”, empezaron a buscar “una canción más tranquila, más romántica” y notaron que hace mucho no hablaban de algo que no sea el amor de pareja. Agregó que alguien tiró una idea acerca de escribir sobre los niños y Juan José Vasconcellos, más conocido como El Colo, les presentó esta melodía que hace un tiempo tenía en la cabeza.

“Apenas la escuchamos nos encantó y dijimos vamos por ahí”, recordó. Agregó que luego apareció otra canción parecida y finalmente se decidieron por “Nuestras flores”, aunque la otra también estará presente en el álbum.

Maldonado agregó que esta nueva canción les pareció “muy oportuna”, ya que la pandemia “no ha discriminado a nadie, nos ha golpeado absolutamente a todos”. Sostuvo además que si bien conocen todo el proceso de creación de estas canciones, a la hora de presentarlas sienten “como si fuera la primera vez”.

“Yo la escuché y me volví a emocionar. Realmente estamos felices porque es una canción que hemos elegido entre todos, ha sido muy sana la elección y estamos muy contentos”, agregó.

Nuevo álbum y colaboraciones

Maldonado estimó que para el verano estará listo el nuevo álbum, del que estarían presentando otro corte en aproximadamente un mes. Comentó además que la canción “Cómplices”, que presentaron junto a Abel Pintos, también estará incluida en este trabajo.

Subrayó la gran libertad con la que gozan en el grupo, señalando que el número de canciones del álbum no es algo estructurado. “Hacemos lo que sentimos en el momento y gracias a Dios tenemos el apoyo y la libertad de hacerlo, una más seguramente va a aparecer y después ya a fin de año el disco completo”, acotó.

Con respecto a los invitados que tendrá el álbum, Maldonado sostuvo que hay en la cabeza varios. “Hay muchas personas que van apareciendo, muchas hemos pensado nosotros y otras se han acercado con la generosidad de querer compartir con nosotros”, agregó el artista. Además de Abel Pintos, Ahyre ha realizado colaboraciones con Raly Barrionuevo, Celeste Carballo, Los Nocheros, Manuel Wirzt y Jorge Rojas.

“A mí compartir canciones con otro artista me vuelve loco, me encanta y más cuando es de otro rubro”, sostuvo el cantante. Añadió que para el grupo es muy importante no encasillarse en un género musical.

“De repente hacemos una zamba, hacemos música centroamericana, hacemos baladas, cumbia y es lo que nos gusta. Nos va naciendo en el momento y, vuelvo a repetir, el tema de la libertad es muy importante en Ahyre”, añadió.

“Paraguay siempre estuvo en el corazón”

“Paraguay siempre estuvo en el corazón y en los pensamientos de Ahyre”, señaló Maldonado al ser consultado acerca de una posible visita del grupo a nuestro país. Señaló que reciben mensajes del público local, algo que les sorprende ya que anteriormente no habían hecho entrevistas para medios paraguayos.

“Queremos viajar. Ojalá Dios quiera se pueda concretar alguna fecha, alguna tocada porque la gente se lo merece porque escucha nuestra música y a nosotros eso nos hace muy felices, que sea en otros países realmente es impagable”, añadió.

El cantante comentó que anteriormente cantó en las peñas de Salta, que reciben a gran cantidad de turistas, por lo que ya tuvo oportunidad de cantar guaranias y afirmó que en caso de llegar a Paraguay podría incluir alguna en el repertorio, tal como lo hizo en Bolivia con la canción “Viva Santa Cruz”.

“De eso se trata, de poder compartir entonces si se puede y cuando estemos ahí me encantaría cantar con toda esa gente maravillosa, que realmente nos hace muy felices”, concluyó.