Chiara D’Odorico lanza “Añoranza”: “Es un momento de hacer conocer nueva música”

Chiara D’Odorico presenta su tercer material discográfico llamado “Añoranza”, que toma nombre de una de las obras que incluye de Mauricio Cardozo Ocampo.

El trabajo, producido y distribuido por Virtuoso Records, incluye también las piezas “Bliss” y “Lara”, de Nancy Luzko; “Minbí retia’é” y “Luz del corazón”, de José Bragatto (con David Lonardi como invitado); Tres pequeños preludios y “Che rogamí”, de Luis Cáceres Carísimo; “Pytumby che vállepe”, de Carlos Lara Bareiro, y “Lembranças”, de Javier Acosta Giangreco.

Al decir de la pianista, el álbum “nos sumerge en el Paraguay de ayer y hoy”. Así Chiara, quien actualmente reside en Argentina, a través del recuerdo de su país natal, nos invita a un recorrido de la música paraguaya académica para piano solo y a cuatro manos. Las obras son de estilos contrastantes, algunas con esencia folclórica y otras con influencias impresionistas o modernas.

En una entrevista para ABC, la artista contó que para ella esa cruzada que lleva de mostrarnos música paraguaya de todos los tiempos es algo muy valioso. “Yo creo que es muy importante reconocer la música de nuestro país, revalorizarla y darla a conocer, tal cual como otras composiciones”, mencionó.

En ese sentido, ejemplificó cómo en Europa existen grandes y reconocidos compositores a nivel mundial, y por ende también es igual de importante reconocer a los creadores de Paraguay y de Latinoamérica. “Hay mucha música de Latinoamérica que todavía no tuvo tanto su espacio, su lugar y mucho menos la música paraguaya y en específico lo que es la música para piano solo en un lenguaje más académico”.

Al respecto, pensó que la misión de los intérpretes jóvenes como también de los compositores es dar espacio a otros creadores. “Hay que dar espacio y crear público para que escuche esta otra música. Es un momento de hacer conocer nueva música”, enfatizó la pianista, quien en sus conciertos toca desde Chopin a Carlos Lara Bareiro.

La aventura de descubrir

Sobre las obras que incluye en este álbum D’Odorico explicó que fue un proceso “gratificante y sorprendente”, que por momentos incluso da “ansiedad” porque uno se está encontrando con algo desconocido.

“Hay mucho desconocimiento porque estás agarrando un manuscrito y entendiendo qué quiso escribir el compositor, por qué puso esta leyenda, estas notas, estas indicaciones, no tenés ayuda de nadie que ya lo haya grabado o haya hecho un escrito sobre esa música o alguien con quien puedas charlar sobre cuál fue su punto de vista al interpretar, no hay”, sentenció.

Reconoció que es “como un trabajo arqueológico” porque “es descubrir algo que no sabemos ni cómo es y yo estoy leyendo nota por nota, es para mí un descubrir y entender cómo habrá pensado el autor”. No obstante, sí hay obras que se tocaron tal vez una o dos veces, entonces “es un segundo descubrir”.

A profundidad detalló que casi todas son inéditas, como las obras de José Bragatto, Luis Cáceres Carísimo, Carlos Lara Bareiro y la de Javier Acosta Giangreco.

En el caso de las obras de Cáceres Carísimo tenía la partitura y una previa grabación casera, cedida por su hijo. “Estas van a ser las primeras grabaciones públicas”, dijo sobre su álbum. Las obras de Lara Bareiro sí trabajó íntegramente con el manuscrito. “Hice la primera edición, fue un descubrir totalmente porque no había nada antes”, mencionó.

“En el caso de ‘Añoranza’ sí es la obra más conocida del disco, tenemos la grabación de Óscar de “Piano paraguayo”. Mientras que la obra de Acosta Giangreco fue una pieza escrita para ella en homenaje a Eladio Pérez. En tanto, de la obra de Nancy sí tenía grabaciones. “Tanto Nancy como Javier son amigos y los aprecio y respeto como amigos y músicos. Tocar su música para mí es un honor y una alegría inmensa”, reconoció.

Al respecto de haber incluido piezas de Luzko y Acosta Giangreco, compositores actuales, dijo que es “fundamental”. “En todos mis discos traté de poner aunque sea una obra o dos de compositores actuales, gente que esté escribiendo ahora. Si bien son importantes los compositores que nos han dejado, es importante que se siga escribiendo, porque si no en un momento se va a acabar la música ya escrita”.

“El trabajo de los compositores de hoy en día es fundamental, siempre trato de alentar a nuestros colegas a que escriban, manden, compartan. Que se conozca la música que se está escribiendo hoy en Paraguay es súper importante”, reflexionó.

Piano a cuatro manos

En tanto, las obras de José Bragato a cuatro manos fueron adaptadas por el pianista argentino David Lonardi. Chiara destacó que Bragato, un compositor argentino muy cercano a Paraguay, a quien descubrió para su anterior disco.

“Ahora encontré, gracias a la hija del compositor, otra polca de José Bragatto (Minbí retia’é) escrita para dos pianos. Como es difícil conseguir dos pianos, David Lonardi, hizo una adaptación a cuatro manos para que podamos tocar esta obra muy bella. También tengo una guarania (Luz del corazón) que estaba escrita para piano y voz, arreglada y adaptada por David”, explicó.

A valorar el Paraguay de ayer y hoy

“Digo que este disco es el Paraguay de ayer y hoy porque recorremos los estilos folclóricos, una polca un poco más estilizada, una guarania más estilizada, después un lenguaje un poco más moderno, un poco más impresionista, más contemporáneo”, pensó la artista.

Por eso, confirmó que le genera una gran alegría presentar este disco. “Me parece que es novedoso, cada obra en particular es como un mundo aparte y si uno escucha el disco de principio a fin va a hacer un pequeño viaje en esto que hablamos. Va a ir viajando en estilos, épocas, pero si el oyente escucha un tema solo también se va a sorprender. Creo que va a ser una sorpresa por todos lados”, dijo, destacando también el honor de haber compartido con David Lombardi.

Agradeció también al sello que le dio la oportunidade de grabar un disco dedicado a la música de su país, una música que le da “recuerdo y añoranza”. “Esa palabra simboliza un montón de cosas que cada uno lo puede llevar a un momento, un recuerdo distinto. Para mí es ese recuerdo de mi país. Si bien vivo lejos estoy siempre muy cerquita y agradecida, aportando siempre mi granito de arena desde mi país, eso no me lo olvido y no me lo voy a sacar jamás de la cabeza”, dijo.

Por eso, observó que para ella, a hoy mucha música sigue olvidada. “Nuestra música no es de una fama internacional grandiosa entonces todo es un descubrir. Mi gran objetivo con todo esto es que finalmente a la gente le guste y lo quiera escuchar, o me pidan la partitura y toquen en sus conciertos. Que no sea música que siga guardada o tocada por una sola persona”.