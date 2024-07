Celso Franco participa en “El encargado”, la serie protagonizada por Guillermo Francella

Celso Franco, el actor paraguayo que se hizo reconocido por protagonizar la exitosa película “7 Cajas”, se encuentra expandiendo su carrera a nivel internacional y ahora será parte de la serie “El encargado”. Según adelantó, su personaje será el de un paraguayo y tendrá algunas interacciones con Eliseo, el personaje interpretado por Guillermo Francella, en esta tercera temporada de la serie.

La invitación a audicionar para la serie, según comentó Celso, le llegó a partir de su trabajo en “Nada”, la miniserie que también tuvo a Cohn y Duprat como directores, con la producción de Pampa Films. “Ellos me llamaron y me dijeron que había un personaje que era paraguayo. Ellos querían que yo sea ese paraguayo y me hicieron el casting” detalló.

“Creo que fue un poco el resultado de mi primer trabajo con ellos que fue la serie “Nada”. Para trabajar afuera le llaman a tu representante y yo tengo una representante en Argentina que me llamó, me convocó y me dijo ‘te quieren tener, te quieren hacer el casting’. Y así fue donde me eligieron”, añadió.

Franco comentó que tuvo que viajar varias veces a Buenos Aires ya que el rodaje de sus escenas fueron en tiempos muy espaciados, lo que para él fue la parte más sacrificada de estar en este proyecto. “Yo feliz y contento de esta nueva oportunidad porque de a poco se van abriendo camino, mostrando la calidad de trabajo que tenemos y que estamos preparados para trabajar a este ritmo y nivel”, expresó.

“El encargado” estrenó el pasado viernes los dos primeros episodios de su tercera temporada y revelará un nuevo episodio cada viernes hasta completar los siete que fueron grabados para esta tercera entrega. El reparto está integrado además por Gabriel Goity, Gastón Cocchiarale, Pochi Ducase y cuenta con la participación especial de Claudia Fontán, Darío Barassi, José María Listorti, entre otros.

Celso Franco indicó que grabó sus escenas entre octubre y noviembre del año pasado. Por lo que se ve, a partir del tráiler, su personaje será parte de la empresa de encargados que funda Eliseo, el personaje de Francella.

Si bien el actor afirmó que no puede revelar mucho de su trabajo en la serie, sí comentó que su personaje tendrá una pareja también paraguaya, interpretada por una actriz del vecino país. “Me pidió que le enseñe palabras en guaraní. Nos divertimos mucho porque realmente me pareció simpático escucharle hablar como paraguaya”, agregó.

En su caso, sostuvo que al tener mucha interacción con argentinos no incorporó tanto el guaraní a su trabajo, pero sí tuvo que mantener el acento paraguayo.

Sueños cumplidos y un pendiente

Mientras prepara un proyecto para llevar adelante una miniserie a nivel local, Celso Franco celebra el haber trabajado con Guillermo Francella y Luis Brandoni. También sueña con algún día compartir escenas con el actor argentino Ricardo Darín. “Ojalá que ese sueño también se cumpla pronto. Para mí es un referente de Latinoamérica”, expresó.

Celso Franco comentó que el ritmo del rodaje fue bastante intenso, por lo que pudo interactuar muy poco con Francella fuera de las escenas que grabaron.

“Es una persona que cuando se enciende la cámara no hay desperdicios en su trabajo”, expresó en relación al actor argentino.

Señaló que sí al finalizar una de estas escenas se acercó a Francella, se presentó y le pidió una foto. Este, por su parte, le dijo que conocía su trabajo en “7 Cajas”.