Travis llega por primera vez a Paraguay con la gira “Raze the Bar”

Travis se presentará por primera vez en suelo paraguayo el próximo 2 de noviembre, en el marco de un evento denominado Road To Kilkfest. El show será en el Puerto de Asunción y estará enmarcado en la gira “Raze the Bar”, con la que recorrerán la región.

La agrupación, ícono del rock alternativo británico y que cuenta con varios éxitos como “Sing”, “Closer”, “Why Does It Always Rain on Me?”; está disfrutando actualmente de un renacimiento. En los últimos años han realizado giras con sus álbumes clásicos “The Man Who” y “The Invisible Band”.

El 20 de marzo de este año, la banda estrenó el sencillo “Gaslight” y anunció su décimo álbum de estudio “L.A. Times”, que fue lanzado el pasado 12 de julio. El álbum fue escrito por Fran Healy en su estudio Skid Row, Los Ángeles.

La banda se formó en la década de 1990 en la Escuela de Arte de Glasgow. Está conformada por Fran Healy (voz principal, guitarra rítmica), Dougie Payne (bajo, coros), Andy Dunlop (guitarra principal, banjo, coros) y Neil Primrose (batería, percusión).

Travis lanzó su álbum debut “Good Feeling” en 1997 y realizó una gira por el Reino Unido y Estados Unidos como telonera de Oasis.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para el show de Travis en Paraguay ya están a la venta a través de Ticketea. En su fase de Preventa 1 los precios y sectores son: Campo General (G. 270.000), Campo Premium (G. 585.000) y VIP Lounge (G. 765.000).

Los clientes con tarjeta Visa Itaú pueden acceder a un 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses.

El evento será apto para toda la familia y los niños de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso, acompañados por un adulto responsable con entrada. La supervisión y cuidado de los niños es exclusiva responsabilidad del adulto que lo acompaña.