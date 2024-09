Gonzalo Resquín lanzó su libro “Pararã”: un legado para la batería paraguaya

“Pararã. La batería en la música popular paraguaya” es el nombre y el apellido que este sueño hecho realidad para el músico nacional Gonzalo Resquín, quien desde hace muchos años viene construyendo una carrera basada en la exploración de diversos generos músicales, pero más centrado en lo popular y regional.

Como no podía quedarse solo con tocar, él también fundó una academia de batería llamada Druma, junto a su colega Diego Riveros, y ahora se estrena como escritor, aunque él no se considera uno. No obstante, este trabajo ya representa un legado para la historia de la música creada en Paraguay.

El libro ofrece un análisis profundo basado en una investigación exhaustiva sobre el papel y la evolución de la batería en el folclore paraguayo, destacando su influencia en la cultura musical del país. Desde los inicios de la banda Peteke Peteke y las primeras grabaciones de Lorenzo Álvarez, hasta las fusiones contemporáneas del Pedro Martínez Trío, “Pararã” rinde tributo a la herencia musical de Paraguay, explorando los ritmos que han definido nuestra cultura sonora.

Además, es un método práctico que incluye transcripciones, partituras y fotografías, convirtiéndolo en una herramienta invaluable para músicos y estudiantes. Con referencias y fotografías históricas, se convierte en una fuente de inspiración para quienes deseen seguir construyendo el patrimonio musical paraguayo.

La presentación oficial fue el pasado 4 de septiembre en medio de un concurrido acto, hasta donde llegaron amigos, familiares y colegas de Gonzalo, como también público interesado en el material. Estuvo, por ejemplo, el gran Ángel “Cachito” Gómez, histórico baterista paraguayo.

El libro, que fue presentado por Natalia Alvarenga, actriz y directora de Diversidad Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y en la ocasión se presentó también el cuarteto de jazz nacional Joaju, dando una muestra de cómo la batería en la música paraguaya puede expandirse buscando otros lenguajes, sin soltar la mano a la raíz.

Así como Gonzalo con la música, el libro también siguió su gira, por ejemplo siendo presentado el jueves pasado en la 20º Libroferia Encarnación, con la compañía del periodista cultural Sergio Ferreira. Asimismo, la obra llegó también este sábado en la Expo Norte de Concepción.

Gonzaló detalló que el libro ya se puede encontrar en la academia Druma (Santa Rosa 382 e/ España y Mcal. López), y en locales como PamPanam Discos (Club Condesa), sucursales de El Lector y Folklore Musical (Asunción y Encarnación) a G. 100.000.

Por otro lado, instituciones educativas pueden solicitar ejemplares gratuitos, gracias a que la obra fue editada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). Para ello hay que enviar una nota dirigida al Consejo Directivo, al mail a recepcion@fondec.gov.py, explicando el pedido de donación de materiales.