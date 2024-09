Jazz Sudaca vuelve con nuevos colores musicales

Morgana Moreno (flauta traversa) y Marcelo Rosário (guitarra) son dos músicos y compositores oriundos de Salvador de Bahía, pero quienes en los inicios de su carrera tomaron la decisión de ir a estudiar a Europa, entre países como Alemania y Holanda.

“Estamos muy felices de ir a Paraguay. Conocemos bastante Europa, pero imaginate que América Latina no tanto, así que ir al Jazz Sudaca es una oportunidad de estar más cerca de nuestros hermanos. Con mucha alegría vamos a Asunción y queremos conocer tanto a los músicos que van a tocar en el festival como la cultura, llevar nuestra música y arte”, expresó Marcelo, a través de una videollamada que tomaron ambos desde São Paulo, donde residen actualmente.

Ellos recordaron que su interés por la música nació desde que eran pequeños. Marcelo tenía una familia donde no había músicos profesionales, pero sí eran todos muy musicales. En tanto, Morgana ya empezó a tener clases de música en la escuela, por lo que el acercamiento fue inmediato. Marcelo ya empezó a estudiar la guitarra de niño y Morgana a los 12 ya estaba explorando géneros como el choro.

Pero querían profesionalizarse, por lo que decidieron ir a Europa, sin dejar nunca de lado sus raíces. “Todas las experiencias se mezclan de alguna forma en nuestro sonido”, señaló la flautista, quien entre risas dijo que no se considera jazzista y que tampoco toca música precisamente clásica.

“Teníamos desde siempre ganas de tocar otras cosas. La idea era salir un poco y tener experiencia, así como tocar con músicos de otros géneros, que es algo muy interesante”, añadió el guitarrista. De hecho, en su primer disco “Miscellaneous” grabaron con músicos europeos. “Intentamos hacer jazz brasileño, y para el segundo “Samba Jazz Club” ya fue como regresar y tocar cosas súper brasileñas. Pero, al final creo que ya no podemos tocar algo brasileño puro en nuestras composiciones porque ya estamos contaminados de otras influencias y queremos que sea así, no hay una intención de hacer música pura, es lo que vivimos”, dijo Marcelo. En ese sentido, Morgana señaló que tocar la música brasileña fuera de su país es algo bueno. “Cuando salís de tu hogar para ir a otro lugar es importante conocer la cultura, estar inmerso”, acotó.

Mentes más abiertas

Ambos coincidieron en la importancia de salir de la zona de confort para poder explorar esos otros géneros, de manera a entender luego qué es lo que ellos quieren hacer. De alguna forma u otra notaron que todos los caminos siempre los guiaban a la raíz.

Marcelo contó que tras 6 años de vivir en Europa, decidieron regresar a su país. “Sentimos que estábamos ya muy lejos de lo que pasaba en Brasil. Ya no conocíamos a la nueva generación que afloraba aquí, estábamos en otro ambiente, pero nos interesaba mucho estar de nuevo aquí e incluso en contacto con grandes maestros”, dijo.

Además, ambos subrayaron que la música “está en constante transformación” y era necesario participar de esos procesos. “Si estás lejos no podés ser parte de ese desarrollo”, mencionó Marcelo. En tanto, Morgana consideró que al volver uno ya no mira al país con los mismos ojos y eso también cuenta para la música. “Nunca va a volver a ser como era antes por esa experiencia de haber vivido otras cosas, entonces pasas a mirar todo con otros ojos, lo positivo como lo negativo. Y esta vuelta fue súper necesaria tanto para fortalecer ese lado más brasileño y para vivir esta transformación. Es que como somos brasileños, a pesar de vivir otras experiencias, todo acaba siendo un producto nacional, cómo no serlo, todo tiene una influencia pero es transformada”, reflexionó la artista.

En otro sentido, Marcelo recordó que esa salida de su país para ir a otro continente fue difícil, incluso pensando en aspectos como el idioma o el clima. “Pero al final esto nos da una capacidad de adaptarnos muy grande. No hay lugar perfecto, es la verdad. Tienes que hacer un compromiso y estar feliz con lo que elegiste”, planteó.

El camino a Paraguay

Morgana y Marcelo contaron que esta vez presentarán con más énfasis obras de su último disco “Nascente”, pero también traerán obras que ellos imaginan que el público pueda conocer aquí. La flautista también contó con alegría que vendrán gracias a que Lara Barreto, una de las organizadoras de la producción junto a Juanjo Corbalán, simplemente la contacto por redes.

“Lara me encontró por internet pero qué bueno que me haya encontrado. Me habló del festival que es un poco reciente, investigué y ví que varios amigos ya tocaron, como Jota P, Fabio Leal, Carol Panesi, y me pareció interesante esa conexión entre la música de Brasil y Paraguay. Ese encuentro latinoamericano hace que sea bastante rico”, subrayó.

Rememoró que hablaron por teléfono y le fue gracioso darse cuenta que Lara había estado un tiempo en Bahía e incluso estudiaron en la misma universidad y tenían amigos en común, pero nunca se habían conocido antes. “Podríamos habernos conocido antes pero no sucedió. Pero nos invitó y estamos felices”, reconoció.

“Vamos con mucha curiosidad y con muchas ganas de llegar. También vamos a dar una clase magistral, entonces eso será interesante, hablar con la gente de ahí, los músicos, va a estar genial”, cerró Marcelo. Dicho taller se denomina “El choro y sus subgéneros” y se desarrollará este jueves 12 de septiembre en el área de la Licenciatura en Música, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad Nacional de Asunción, a las 12:30. El acceso será libre y gratuito para estudiantes y público en general.

Toda la programación del festival

En su cuarta edición, el festival Jazz Sudaca invita al público a disfrutar de los conciertos que se desarrollarán la noche del viernes 13 de septiembre en el Teatro Tom Jobim de la Embajada del Brasil (Eligio Ayala c/ Perú), desde las 20:00, y el sábado 14 en el Puerto de Asunción, desde las 17:00, todo con acceso libre y gratuito.

“La programación de este año está basada en la inclusión de artistas nacionales que se encuentran vigentes dentro de la escena musical popular e instrumental del jazz sudamericano, al igual que destacados artistas internacionales. El objetivo es dar un incentivo y visibilidad a las agrupaciones que vienen abriéndose camino”, explicó Lara Barreto, quien junto a Juanjo Corbalán llevan adelante BaCo Producciones.

La agenda contará el viernes 13 con la presencia del dúo brasileño Morgana Moreno y Marcelo Rosário, quienes estarán acompañados del baterista paraguayo Gonzalo Resquín. También subirán a escena el venezolano Javier Kotaroo y su grupo de latin jazz, y los artistas nacionales Calandria Dúo (arpa a pedales y guitarra) y Daisy Lombardo y Giovanni Primerano (voz y piano).

Por otro lado, el sábado el festival se traslada al Puerto de Asunción, donde estará la brasileña Vanessa Moreno, cantante, compositora y multiinstrumentista, quien se destaca como una de las mayores revelaciones de Brasil. Esa tarde también se presentarán los artistas nacionales Purahéi Soul, Juanjo Corbalán Cuarteto, Joaju Cuarteto y La Pimentada.

Desde la producción informaron que de declararse emergencia nacional en estos días, a causa del ambiente contaminado, el evento del sábado se mudaría al Tom Jobim. Sugirieron estar atentos a las redes sociales de Festival Jazz Sudaca.