No Te Va Gustar celebra un camino construido con canciones que emocionan

No Te Va Gustar vuelve y vuelve a Paraguay en el marco de un fenómeno no solo llamativo sino emocionante para todas las partes, tanto para ellos como para su público. Y es que cada regreso significa un hito en su historia y en su relación con el país, ya que contrario a cualquier desgaste por el tiempo, su audiencia no solo es cada vez más fiel sino que también se renueva.

Además, cada concierto que celebran en el país es como un recordatorio y una reafirmación de que sus canciones son parte importante del crecimiento de toda esta gente, que cada vez demuestra una genuina emoción. La última vez que actuaron aquí fue como parte del festival ReciclArte, en octubre de 2023, en un show más con el que arrasaron.

Ahora, la banda se encuentra en plena realización de su “Gira 30 años” que tiene alrededor de 70 shows anunciados para este 2024 con paradas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, México, Paraguay, Ecuador, Colombia, USA, España, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Costa Rica y Alemania.

En septiembre y octubre volvieron a Estados Unidos con shows “sold out” en Miami y Nueva York, además de visitar tierras mexicanas con shows llenos en Monterrey y Ciudad de México. Esperan también un cierre de año, en diciembre, con cuatro fechas en el Movistar Arena, de Buenos Aires, y un show masivo en la Rambla de Punta Carretas, en Montevideo.

Todo esto que viven es también para ellos algo hasta casi increíble. En una entrevista con ABC, Emiliano Brancciari, la voz del grupo, recordó que hace tantos años atrás no podían siquiera imaginar a dónde los llevarían sus canciones ni toda la gente que expresaría sentirse atravesada emocionalmente por ellas. Para él es indescriptible la sensación, per también está seguro de que todo lo que lograron hasta hoy es a costa de letras honestas y que reflejan su interior con pureza.

-Vuelven con la gira de 30 años y eso es más de la mitad de tu vida teniendo una banda.

-Sí, empecé a los 16 sin saber que mi futuro iba a tratar de tener esta banda por tantos años.

-Claro, estabas en el colegio, sin saber si es seguro lo que fuera a suceder con el grupo.

-Totalmente, imagínate en el Montevideo de mediados de los 90 que estaba totalmente alejado del mundo y atrasado, digamos, en cuanto a todo. Sin miras de hacer algo que traspasar fronteras ni mucho menos, no había a quién imitar o a quién le pasara eso, ni siquiera gente que viviera solo de la música. Así que imagínate lo que era intentar convencer a tus padres de que te ibas a dedicar a la música, era como decirles que ibas a ser astronauta.

-Lo de ustedes es un poco único, además comenzando su trayecto por Argentina. Hubo mucho riesgo en ese inicio, seguro.

-Tal cual, nos arriesgamos un montón, hicimos un montón de esfuerzo también para lograrlo, porque una vez que nos fue bien en Uruguay, la única forma que encontramos de salir fue empezar de cero en Buenos Aires, porque en ese momento no había ni redes sociales, ni plataformas donde escuchar música sin fronteras, como existe ahora. En ese momento tenía que ir alguien con el disco que había comprado en Uruguay o que había grabado y llevarlo a otro lugar y así compartirlo o que nosotros fuéramos a tocar a la puerta de tu casa a convencerte tocando en vivo. Eso fue lo que hicimos. Hacíamos esfuerzos acá de tocar en casamientos o en fiestas de 15 para que con esta plata podamos pagar los pasajes a Buenos Aires y tocar para un puñado de gente y que esa gente le comentar a sus amigos que la banda estaba buena. Eso tiene ese sabor más lindo aún de haberlo logrado de esa manera.

-Y hasta ahora el desafío es sostenerse y que la gente, que tiene la decisión, elija siempre a la banda.

-Sí, es un desafío, sin dudas, porque son muchos años y la gente va creciendo, por suerte nuestro público es súper amplio, hay gente de nuestra edad, mayores y mucho menores, y la clave es hacer algo auténtico, que el poder de las canciones sea lo más importante, de tratar de ser una banda vigente en ese sentido, intentar que nuestro futuro disco sea el mejor y respetarlo. Si nosotros hacemos un disco vamos a tocar canciones de ese nuevo disco porque es lo que nos representa en el momento y es lo que vamos a defender con mayor autenticidad, más allá de que siempre los clásicos van a estar en un show en vivo, pero también tocar esas canciones nuevas que son las que nos representan en el momento. Eso hace que nos sintamos vigentes nosotros, si nos sentimos así lo vamos a transmitir.

-Claro, empieza por uno sentirse seguro de su mensaje. ¿Eso les pasó desde el principio? Desde que reflejaron también esta identidad bien uruguaya hablándonos de murga y candombe.

-Sí, eso se dio solo porque estábamos en una época de investigación contínua y de no ponernos límites, era difícil en ese momento acá en Uruguay que una banda de rock (no éramos los únicos que lo hacíamos) pero intentar mezclar con otros géneros, con toda la música típica o urbana de acá, de nuestras latitudes, del folclore también, estaba como mal visto por cierta parte de los puristas del rock pero bueno, nosotros no nos pusimos límites en ese momento y como decís vos, tal vez eso ayudó a que en otros lugares se vea un poco lo que se hacía acá adentro.

-Aparte sobre esto de que hay tanta música y uno debe elegir hoy ¿cuál es tu percepción? Porque hay ciertas modas, pero cuando estas pasan al final quedan las canciones.

-Las canciones, sí. Lo que te emociona, las que te tocan esa fibra, eso es mágico y eso no va a desaparecer nunca, más allá del género que sea, algo que te emociona perdura. Entonces, obviamente que después hay una subida y bajada de modas, cosas que aparecen, desaparecen, que son un poquito más efímeras, que también está bueno porque si la gente es feliz está perfecto, a todos nos pasó, todos escuchamos cosas en nuestra juventud o adolescencia, que hoy día no escuchamos, pero lo que sí nos emociona y nos llega a lo más hondo es lo que perdura y seguís escuchando, esas canciones que te emocionan y te llevan a ciertos lugares, a ciertos recuerdos, a sensaciones, a momentos vividos, me parece que eso no va a desaparecer nunca, esa es la magia de la música.

Después, obviamente, me parece que en muchos aspectos mejoró el que hoy día puedas escuchar con mucho menos dinero tanta música, que eso antes no pasaba, tenías que elegir en qué invertir, y hoy podés escuchar cualquier cosa y me parece que eso democratizó la escucha de la música y a mí me parece que está bien.

-Igual eso hace que la banda tenga que encontrar otras formas de sustentarse ¿no?

-Sí, por supuesto. Pero también, así como nos toca eso, también escuchamos música y disfrutamos de todo lo que podemos escuchar e investigar en estos días que antes no se podía. Y también para los artistas el hecho de no depender como antes de los sellos discográficos, si hacés algo bueno puede ser que salgas por otro lado, te vean en YouTube o donde sea, y no depender de esos sellos que venían con la varita mágica a decir quiénes eran los que servían y quiénes no. De hecho a nosotros nos pasó que en el primer álbum si no hubiéramos ganado un concurso por el voto de la gente no lo hubiéramos grabado, tal vez nos estaríamos dedicando a otra cosa, porque ningún sello se interesaba en nosotros.

-Esa independencia es hermosa en cuanto uno puede decir y hacer lo que quiere.

-Sí, por suerte una de las cosas que más valoramos en nuestra independencia es que hacemos lo que queremos, musicalmente desde siempre, y también somos los dueños de nuestros tiempos, que eso vale un montón.

-Y en este paso del tiempo, hablando de si las cosas han cambiado ¿de qué forma afecta eso a la dinámica de grupo?

-Lo que se mantiene intacto es ese fuego, ese combustible que es lo creativo, son las canciones, el poder de la música por encima de cualquier cosa dentro de la banda. Obviamente que vivimos de esto y es importante la parte económica del asunto porque también depende un montón de gente de nosotros, pero siempre por encima está lo artístico, ya sea en el show o en los discos, siempre es lo que tiene prioridad.

Después lo que fue cambiando fue la manera de interactuar entre nosotros cada vez con más fluidez porque sabemos que todos queremos lo mejor para la canción que es lo mejor para uno también, el bien general nos lleva al bien particular, entonces siempre está por encima lo colectivo, no tenemos luchas de egos en absoluto ni siquiera cuando estamos proponiendo ideas, siempre sabemos que es con la mejor de las intenciones entonces no tenemos peleas en ningún aspecto y en el creativo mucho menos.

Si yo traigo una idea y a otro le parece que tal vez hay otra idea que es mejor nos seguimos el uno al otro, porque sabemos que la intención es ese bien general del que te hablo. Entonces con los años contrario a lo que pasa generalmente con las relaciones la nuestra es cada vez mejor, más lisa, más sana, en la convivencia y en la creatividad.

-Y para llegar a este punto siento que hay mucho de espiritualidad, no sé si hubo por ahí mucho trabajo personal de cada uno.

-Sí, por supuesto, cada uno hace su trabajo y trata de no guardarse cosas, aunque sea decirlas en forma de humor, porque a nosotros nos pasa eso que nos decimos las cosas con humor y terminamos teniendo relaciones lisas y sanas de esa manera y a nivel grupal yo creo que nos pasó algo que fue muy duro que fue la pérdida de un compañero en 2012 y eso es un punto de inflexión en la banda porque realmente después de ahí fue como que nos dimos cuenta que nada de lo negativo que nos pasara podía ser tan grave, entonces ¿para qué íbamos a perder tiempo en discutir por cosas si lo importante pasa por otro lado? Y el haber pasado ese sufrimiento todos juntos me parece que nos marcó a futuro y nos enseñó el camino. Nos desestabilizó un buen tiempo por el sufrimiento, pero nos puso a todos mirando para el mismo lado.

-Y para poder seguir adelante hay que tener herramientas.

-Sí, y sin dudas también el hecho de haber seguido y haber sufrido todos juntos y haber seguido tocando y haber seguido recibiendo ese abrazo de la gente para poder curarnos me parece que fue vital.

-Un ida y vuelta necesario que hoy les tiene cumpliendo estos 30 años. Para finalizar, me pone a pensar y deseo saber ¿qué pensás que es el éxito?

-Y bueno, el éxito para nosotros es hacer lo que amamos, vivir de lo que amamos, disfrutar del amor que nos da la gente, del amor entre nosotros y tener ganas hacia el futuro, me parece que ese es el éxito, el seguir teniendo ese fuego interno y esas ganas de seguir haciendo lo que amamos.