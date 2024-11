Linkin Park anuncia gira mundial con varios shows en Sudamérica

En la víspera del lanzamiento de su primer disco desde su reunión, el grupo estadounidense de rock Linkin Park anunció este jueves su gira mundial de 2025, con más de 50 presentaciones en Norteamérica, Europa y América del Sur.

El anuncio llega un par de meses después de la reaparición de la banda encabezada por Mike Shinoda con una nueva vocalista, Emily Armstrong, quien toma el lugar dejado por el fallecido Chester Bennington.

Lea más: Linkin Park comienza su nueva era con un electrizante homenaje a su pasado

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde su reaparición en septiembre, Linkin Park ha brindado shows multitudinarios en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, y este mes dio inicio a una serie de shows en Sudamérica. La banda actuó esta semana en Bogotá, Colombia, y tiene dos shows programados en Sao Paulo, Brasil, este fin de semana.

¿Dónde en Sudamérica actuará Linkin Park en 2025?

La gira en 2025 comenzará en enero con tres presentaciones en México y luego seguirá en Asia antes de trasladarse a Estados Unidos y varias locaciones en Europa y el Reino Unido, donde se presentarán en recintos como el estadio Wembley de Londres.

La etapa sudamericana de la gira comenzará el 26 de octubre con un nuevo show en Bogotá y seguirá el 29 del mismo mes en Lima, Perú; el 1 de noviembre en Buenos Aires, Argentina; el 5 en Santiago, Chile; y cuatro actuaciones en Brasil – en Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre – entre el 8 y el 15.

Lea más: Linkin Park completa su resurgir en Londres

Aún no fue anunciada la fecha de inicio de la venta de entradas para los shows en Sudamérica.

Linkin Park lanzará este viernes From Zero, su octavo disco de estudio, del que ya adelantaron los secillos The Emptiness Machine, Heavy is the Crown, Over Each Other y Two Faced.