Kilkfest 2024: reencuentro con Keane y The Kooks en el Jockey Club Paraguayo

El Kilkfest celebrará este sábado sus 10 años con una edición encabezada por Keane, la agrupación británica conformada por Tom Chaplin (voz), Tim Rice-Oxley (piano), Richard Hughes (batería) y Jesse Quin (bajo) que se presentará por tercera vez en nuestro país. La banda se encuentra embarcada en una gira de celebración de los 20 años de su exitoso álbum debut “Hopes and Fears”.

En este show, Keane interpreta la totalidad de este álbum que contiene canciones como “Somewhere Only We Know”, “Bend and Break”, “Everybody’s Changing” y “Bedshaped”, pero también da lugar a varios éxitos de toda su carrera.

En varias ocasiones, sus integrantes destacaron sus shows en nuestro país y en 2020 publicaron el EP “Live in Asunción”, con cinco canciones grabadas en el concierto que brindaron el 27 de noviembre de 2019.

El show de Keane está previsto para las 23:00 en el Escenario 1. Previamente, en este mismo escenario a las 20:15, estará The Kooks, la agrupación de indie rock que ya había visitado nuestro país en el año 2015 para la primera edición del festival Asunciónico. La banda está conformada por Luke Pritchard (voz y guitarra), Hugh Harris (guitarra, teclados, bajo y coro) y Alexis Nuñez (batería).

Entre los principales éxitos del grupo se encuentran “Naive”, “She Moves In Her Own Way”, “Junk of the Heart (Happy)”, entre otros que hay presentado al público desde sus inicios en el año 2004. Ayer estrenaron “Jeanie”, un nuevo sencillo en colaboración con el conjunto estadounidense lovelytheband.

El festival presentará por primera vez en nuestro país a Reyna Tropical, un proyecto musical nacido en Estados Unidos pero con fuertes influencias de la música de Colombia, Perú y México, en una fusión con sonidos electrónicos. La mexicana Fabi Reyna está actualmente al frente de este proyecto, tras el trágico fallecimiento de su compañero musical Nectali “Sumohair” Díaz en 2022, en un accidente vial.

Reyna Tropical estará en el Escenario 2 a partir de las 17:15. En este mismo escenario también estarán las agrupaciones argentinas Silvestre y la Naranja, a partir de las 19:00, y Usted Señálemelo, desde las 21:45.

La apertura del festival estará a cargo de la banda local The Bacalaos, desde las 16:00; seguida por El Pórtico, que entregará sus canciones a partir de las 16:30. También estará en escena la reconocida agrupación paraguaya de rock Deliverans, que en mayo de este año presentó su nuevo álbum “Horizonte”.

Para el cierre del festival estará la fiesta Goldie Oldie, con su selección de éxitos de todos los tiempos, a partir de la 1:00.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. En la fase de Preventa 3 los precios y sectores son: Plateas G. 250.000, Campo General G. 275.000, Campo Premium G. 650.000 y Lounge VIP G. 1.600.000.

Una vez agotado el cupo pasarán a Full Price y los precios serán los siguientes: Plateas G. 275.000, Campo General G. 300.000, Campo Premium G. 700.000 y Lounge VIP G. 1.750.000. Las entradas para el sector de Preferencias ya están agotadas. Los clientes de Visa Itaú acceden a 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses.

El acceso para los sectores Campo Premium, Preferencias y VIP Lounge será por la calle Cedro e Indio Francisco. En tanto, los que tengan entradas para Campo General y Plateas ingresarán por el portón ubicado en Cedro y Carios.

Horarios por escenario

Escenario 1

16:30 El Pórtico

18:00 Deliverans

20:15 The Kooks

23:00 Keane

Escenario 2

16:00 The Bacalaos

17:15 Reyna Tropical

19:00 Silvestre y la Naranja

21:45 Usted Señálemelo

1:00 Goldie Oldie