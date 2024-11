Silvestre y La Naranja: “Ser amigos es fundamental para la salud del proyecto”

“En Paraguay fue como la primera vez que sentimos el amor de la gente fuera de nuestro país”, comienza diciendo el guitarrista Fran Nicholson, que conforma la banda junto a Justo FM (voz), Luco Grasso (bajo) y Ferla Laprida (batería). Ellos vinieron por primera vez en 2022, un par de años después de lanzar un disco importante y bisagra en su carrera llamado “ANIM4LES”.

Si bien era el tercero, es el primero que para ellos significa un antes y un después en su sonido y en su historia. A ese le siguieron “SUPERSTICIONES” y en 2023 estrenaron “Sueño Cítrico”. Al decir de Fran, este reencuentro justamente servirá un poco como presentación de ese último álbum, al que también lo están despidiendo para dar paso al nuevo trabajo.

“Nunca volvimos a Paraguay desde que salió ese disco. Lo estamos despidiendo en muchos lugares, pero allá lo vamos a estar presentando. Tiene un sabor como agridulce de bienvenida y despedida al mismo tiempo”, afirmó el guitarrista de este grupo que abraza una fuerza pop rock.

“Sí es un disco que nos está dando un montón de alegrías y mucha emoción porque nos está haciendo recorrer el mundo. Tuvimos la suerte de visitar muchos países por primera vez gracias a este disco así que le tenemos mucho cariño. Estamos igual contentos de finalmente poder presentarlo y despedirlo, porque estamos dando paso a nueva música”, aseguró.

Hacia nuevos horizontes

Aunque aún no hayan anticipado canciones de este nuevo trabajo, el grupo ha venido lanzando sencillos aislados en colaboración con otros artistas, para ir moviendo la maquinaria y demostrando su versatilidad. Por ejemplo, persentaron “La era del dragón”, con Fabiana Cantilo; “Escudo”, con Xavibo, o incluso fueron invitados a grabar “El big bang”, para el disco “Malhablado” de la destacada banda de pop rock colombiana Diamante Eléctrico.

No obstante, para ellos por ejemplo la colaboración con Fabi Cantilo ha sido fundamental para no solo disfrutar sino cumplir sueños. “Esa experiencia con Fabi fue soñada, porque ella es una referente total en la música, una heroína para nosotros, una leyenda musical en toda la región”, sentenció Fran.

La canción, que habla de escapar de una realidad virtual y de volver a conectarnos con una fuente más grande, es algo que para ellos caló profundo. “Es una letra muy de su estilo, nosotros nos sumamos a ese barco y me encantó lo que transmitía la letra y todo esto de la realidad virtual, de escaparse un poco, volver a las raíces”.

La historia que los vincula empezó cuando ellos la invitaron a cantar una canción cuando actuaron en el estadio de Obras Sanitarias, un mítico recinto que albergó históricos conciertos de rock en Argentina. “Desde ahí se convirtió como en una madrina para nosotros, la pudimos conocer y establecimos una linda relación. A los pocos meses nos llamó con esta idea incipiente de una canción que tenía, tenía ganas de hacerla con nosotros, así que el punto partida de lo lírico fue desde ella”, explicó.

Recordando ese encuentro en el escenario, también Fran destacó lo mítico de la reunión, donde interpretaron juntos “Demoliendo hoteles”. “La verdad que tocar esa canción de Charly García, junto a Fabi y en Obras, fue como un triplete de emociones muy fuertes. Por algo es que las canciones que envejecen tan bien lo hacen así, tienen un mensaje universal que trasciende todo tipo de época porque la verdad que es muy repetida la historia y más en Latinoamérica, tenemos estos vaivenes, ciclos sociopolíticos, pero fue muy especial y es un momento que atesoramos mucho porque fue muy lindo”, remarcó el músico.

Rompiendo moldes y disfrutando del proceso

Así es como van, lentamente, cerrando el capítulo de “Sueño Cítrico”, con canciones nuevas que empezarán a salir muy pronto a la luz. De hecho una, llamada “Prisionero perfecto”, fue estrenada en el concierto en Obras. “Nunca habíamos hecho eso en vivo, tocar una canción antes de que salga, fue un experimento nuevo. Este sencillo sí va a ser el primero de esta nueva etapa, es el primer capítulo de este nuevo disco que saldrá el año que viene. Es un disco que se va a ir develando con el paso del tiempo y es un experimento nuevo para nosotros, probamos cosas diferentes, lo hicimos con un enfoque un poco diferente buscando salir un poco de la zona de confort en algunos momentos”.

En ese sentido, recordó que si bien siempre han respetado el proceso de una canción que nacía de voz y guitarra, para darle luego el revestimiento con los demás instrumentos, arreglo y producción, ahora viraron ese pensamiento hacia un abordaje más general, cuidando cada aspecto desde la concepción.

“Sigue estando esa semilla de que la canción para nosotros es lo más importante y después viene el resto. Pero a este disco sí le tratamos de dar como una impronta más firme desde lo conceptual, desde lo global como disco, desde los colores que atraviesa. Es quizás un poco menos ecléctico en el sentido de discos anteriores donde respetábamos la canción que salía y la vestíamos como pensábamos que necesitaba”, pensó.

Al respecto, anticipó que la variedad del nuevo disco buscará llevar a la gente por diferentes lugares. “Sí respetamos la instrumentación madre, un estilo de producción, de composición también, porque estuvimos como un mes acá en el invierno en plan de trabajar firmemente en la pre producción, entonces llegamos a grabarlo con muchas certezas en cuanto a lo que estábamos buscando. Tiene como un hilo conductor más firme en cuanto a la producción, instrumentación, es más coherente en ese sentido. Creo que es parte de lo que lo diferencia a este disco”, aseguró Fran.

La alegría de viajar con la música

El exponencial crecimiento de Silvestre y La Naranja, que según como el grupo lo ha dicho en varias entrevistas, se ha dado justo en medio de la pandemia, los tiene ahora disfrutando de todos esos resultados y vivenciando muchas cosas al mismo tiempo, entre giras, conciertos y grabaciones.

Asimismo, es justamente toda esta experiencia de viajar a otros países e incluso a otro continente como Europa, a donde han llegado este año, lo que hizo que todas estas aventuras se reflejen en sus nuevas composiciones de alguna u otra manera, también siempre con el deseo de llevar esas mismas emociones a la gente y compartir.

“Este disco lo compusimos ya con esta experiencia de gira y eso se filtra mucho después en la composición y lo pensamos bastante desde la experiencia del vivo también. Nos gusta mucho tocar en vivo, salir de gira, sabemos las cosas que resultan efectivas en los shows, cuándo conectamos más con la gente, qué nos divierte. Es un disco que está bastante pensado para ser tocado en vivo. Nos imaginamos cómo va a ser, más que nunca está presente ese pensamiento en la cocina del disco”, afirmó.

Esa energía que nace cuando ellos suben al escenario y la gente se enciende, es lo que los nutre y los da ganas de continuar y seguir innovando. “Esa conexión nos encanta. En los shows nos gusta tocar casi todos los temas como más bailables, más arriba, es donde más cómodos nos sentimos”, refirió al respecto de sentirse también a gusto en espacios donde la gente pueda estar bailando, sin descartar que quizás algún momento de su carrera los reencuentre con un teatro.

“El teatro tiene algo hermoso que por ahí es para otro momento de la carrera o ya llegará, tiene una mística impresionante, pero sí creo que nos encanta ver a la gente bailando con nuestra música, más conectada entre sí. Con la pista y la gente parada ahora nos sentimos como más identificados. Creo que este disco también indaga más en ese camino, está pensado para shows con la gente disfrutando y bailando”, confesó.

Sobre eso, también pensó en que esos movimientos en clave de ritual, con ellos tocando en un escenario, son contextos liberadores para los tiempos que vivimos. “La verdad que esta es una generación que sabe que parte de ir a ver un recital es ir a entretenerse, entonces asumimos un poco esa responsabilidad o ese rol de entretener”.

“Nuestra música no deja de ser pop, son canciones de amor, pero obviamente jugamos con diferentes temáticas y eso no quiere decir que en un futuro no vayamos hacia otro lado. Nos gusta ir jugando con diferentes cosas, pero el grueso del show está pensado en pasar un buen momento juntos, pensamos en dar el mayor espectáculo posible. Eso aplicado a nuestra música implica bailar, arrancar y terminar fuerte, lo pensamos mucho porque nos divierte mucho la experiencia, porque ante todo somos espectadores y fans”, consideró.

Sueños a pasos firmes

La agrupación está segura y decidida del camino que ha construido y de que esa solidez solamente se construye a base de amor hacia el trabajo. Con la experiencia de haber “explotado” en plena pandemia, Fran confirmó que eso no los encontró con la guardia baja y supieron aferrarse a los afectos.

“Si bien pasó todo rápido, nos agarró con las bases bien armadas, los pilares, sobre todo humanos en el grupo, ya estaban firmes y se fue solidificando más aún con los años. Pero todo nos empezó a pasar desde la pandemia, lo cual fue muy loco porque no podíamos salir a tocar, lo veíamos más en modo virtual al crecimiento, pero no podíamos traducirlo a caras reales, escuchando cómo la gente cantaba nuestras canciones. Tuvimos que atravesarla para empezar a ver eso y en ese proceso nos unimos mucho”, confesó.

Por eso, supieron salir a la cancha ya totalmente fuertes en el núcelo interno. “Eso es lo más importante para una banda, para un grupo de personas que están conviviendo y trabajando juntas, la parte humana es fundamental, nosotros la cuidamos mucho y tenemos la suerte de poder pasarla bien juntos, ser amigos ante todo, que creo que es fundamental para la salud del proyecto. Es lo que más nos ata a tierra, nos da fuerza. Las bandas tienen eso de que se pueden apoyar el uno en el otro, es un desafío pero es muy lindo y nosotros le damos mucha atención a eso”, manifestó.

Parte de ese aprendizaje es también la alegría de compartir con otras bandas que forman parte de su misma generación. Silvestre y La Naranja ha crecido a la par de grupos como Bandalos Chinos o Gauchito Club, que también ya cobran sus propios vuelos, y Fran ve con buenos ojos como hoy en día hay un espíritu de camaradería y no de rivalidad, como en otros tiempos.

“Nos pasa mucho que viajamos por Latinoamérica y nos hablan de la escena argentina y creo que somos parte de una nueva generación de pop rock latinoamericano. Nos codeamos muchos con esos artistas que mencionas y nos inspiramos mucho en ellos, creo que nos vamos inspirando mutuamente y se levanta la vara, vemos lo que hacen y es como que nos da orgullo salir y ver cómo se recibe la escena de Argentina”, consideró.

“Ahora es como que los proyectos se potencian, antes históricamente había más competencia entre bandas, nosotros nos criamos escuchando esas competencias, y creo que lo lindo de esta generación es que es más colaborativa, compinche y me parece que eso la hace crecer más, porque en este mundo donde hay tanta información, tanto para consumir, un colectivo de bandas o una escena tiene más fuerza que un solo proyecto. Creo que eso pasa todo el tiempo. Nos dicen ‘a través de Silvestre conocimos a tal banda’ o al revés, eso me encanta. Hoy en día más aún que la gente escucha mucha playlist, creo que tenés más para ganar que para perder en ese momento colectivo”, reflexionó.

Cerrando el círculo en Paraguay

En uno de sus espectáculos en el año 2022, el cantante anunciaba que cantarían la emblemática guarania “Recuerdo de Ypacaraí”, para luego contar que lo unía un fuerte vínculo con nuestro país porque tiene familia aquí y conoce nuestra tierra desde pequeño.

Además de eso, Paraguay es especial para el grupo porque según Fran aquí han sentido de manera muy fuerte el afecto de la gente. “Estamos expectantes por volver”, indicó, contando que este viernes en Sacramento darán un show más largo que en el festival, con otros condimentos. “Los invitamos a ver los dos shows porque cada uno va a tener lo suyo”, dijo.

Al ser consultado si sonará la nueva canción próxima a estrenarse, dijo que no podía prometerlo. “Vamos a ver, probablemente”, dijo entre risas. “Pero sí estén atentos que ‘Prisionero perfecto’ sale dentro de poco. Es una canción que nos gusta mucho”, confirmó, en medio de una mezcla de emociones que cierran y abren ciclos, como la vida misma.

¿Dónde verlos?

Silvestre y La Naranja actuará hoy con un show especial en la cervecería Sacramento Brewing Co. (Avda. Sacramento casi España). Se espera que el grupo suba a las 23:00. Las entradas se venden por Ticketea a con un costo de G. 150.000. También se venderán entradas en puerta.

En tanto, este sábado serán parte del Kilkfest, donde compartirán escenario con otras propuestas como la de Keane, The Kooks, Usted Señalemelo, y más. Todavía quedan entradas en venta para vivir esta experiencia, en Ticketea desde G. 225.000 (plateas).