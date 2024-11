Roberto Pettinato regresa a Paraguay con el show “Sumo x Pettinato”

“No es un homenaje, no son covers, no es una imitación, es Sumo x Pettinato”. Eso afirma la invitación a este concierto que se realizará el viernes 29 de noviembre en el local Club Touch de Paseo Carmelitas (Avda. España c/ Malutin). Las entradas cuestan G. 100.000 y se venden por Ticketea.

En este show, el artista que fuera integrante de la influyente banda de rock argentina Sumo, se embarca en una aventura musical. “Este proyecto, lejos de ser un tributo o un homenaje, es un viaje al corazón de la primera época de Sumo, antes de la prolijidad de los discos, cuando la música emanaba potencia, personalidad y una dosis de locura”, explica el comunicado de prensa.

En ese sentido, este es un show donde Pettinato “recrea, en forma personal, la historia de la emblemática formación de la que fue parte en los años 80 y que hoy, a sus 60 años, se transforma en una nueva búsqueda artística”.

Para llevar adelante los shows, el también comediante y conductor de radio y TV convocó a varios músicos como Marcelo Baraj (batería), Christian Grüner (bajo), Esteban Latrecchiena (guitarra), Genaro Dutelli Collado (teclados) y el mismo Roberto Pettinato (guitarras, voces y saxo).