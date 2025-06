My Chemical Romance anuncia gira en Sudamérica

La banda estadounidense de rock My Chemical Romance anunció este lunes una próxima gira por Sudamérica que recorrerá cinco países a principios del próximo año.

My Chemical Romance, una de las bandas más influyentes de rock de la década del 2000, abrirá su gira sudamericana el 22 de enero de 2026 en Bogotá, Colombia, y se presentará luego en Lima, Perú (25 de enero), Santiago, Chile (29 de enero), Buenos Aires, Argentina (1 de febrero) y Sao Paulo, Brasil (5 de febrero).

Las entradas para los shows en Sudamérica saldrán a la venta el próximo viernes.

Íconos de la escena emo

Fundada en Nueva Jersey e integrada por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro, My Chemical Romance debutó en 2002 con su disco I Brought You Bullets, You Brought Me Your Love, y alcanzó la fama internacional con su segundo disco, Three Cheers for Sweet Revenge (2004), que incluyó grandes éxitos como I’m Not Okay o Helena y los estableció como una de las mayores bandas en los subgéneros emo y pop-punk.

Su mayor éxito crítico y comercial fue su tercer disco, The Black Parade, lanzado en 2006, al que siguió Danger Days (2010).

La banda se desparó en 2014, pero se reunió y volvió a los escenarios en 2019, aunque la gira de regreso que tenían planeada para los siguientes años fue pospuesta por la pandemia de covid-19 y no comenzó hasta 2022.

Ese mismo año, My Chemical Romance lanzó su primera canción original desde su disolución, The Foundations of Decay.